РФ вночі атакувала Україну ракетами і дронами: є постраждалі

Війська РФ випустили по Україні шість ракет і 12 "шахедів". На Полтавщині постраждали троє людей, серед яких дитина. На Дніпропетровщині внаслідок атак є руйнування.

Російські війська в ніч на понеділок, 16 жовтня, атакували низку областей України балістичною ракетою "Іскандер М", п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59 і 12 дронами типу "Shahed-136/131", повідомили в Telegram Повітряні сили Збройних сил України.

Авіаційними ракетами росіяни атакували північні та східні регіони України, а "шахеди" спрямували у різних напрямках, зокрема на захід. Українська протиповітряна оборона знищила дві ракети Х-59 і 11 дронів.

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На Полтавщині постраждала дитина

У Миргородському районі Полтавській області вночі "було чутно звуки вибухів", повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає", - написав він у Telegram.

Зауважим, що вночі Повітряні сили попереджали про небезпеку повітряних ударів у самому Миргороді, поблизу якого розташована військово-повітряна база.

Також про загрозу ударів попереджали мешканців Старокостянтинова Хмельницької області, де теж розташований військовий аеродром. Пізніше перший заступник начальника місцевої ОВА Сергій Тюрін зазначив, що вночі область атакували "шахеди", "активно працювали сили ППО". Руйнувань та постраждалих немає.

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На Дніпропетровщині руйнування від артобстрілів

Одну з випущених росіянами ракет збили над Дніпропетровською областю, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Однак ще одна - поцілила по території Дніпровського району, не призвівши до людських жертв.

Також вночі війська РФ п'ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини із застосуванням важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".

"У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту", - зазначив Сергій Лисак.

Крім того, був пошкоджений газопровід і чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. У Марганецькій громаді внаслідок обстрілів побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

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