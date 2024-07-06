Росія вночі атакувала Україну 27 "шахедами"

У ніч проти 6 липня російські війська атакували Україну 27 ударними безпілотниками, з яких 24 ліквідовані українською ППО.

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 24 із 27 ударних безпілотників, випущених Росією по території України у ніч на суботу, 6 липня. "Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях", - повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 6 липня Росія завдала удару 27-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Криму та Курської області. До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Пошкодження енергетичної інфраструктури на Сумщині

За даними Сумської обласної військової адміністрації, в області атакована енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки знеструмлені населені пункти Сумщини у кількох районах.

"У Сумській області через атаку російської армії на об’єкти енергетики знеструмлено понад 100 тисяч точок обліку споживачів. Це 348 населених пунктів (Охтирський район та частина Сумського). Також тимчасово без електроенергії частина споживачів у місті Суми", - повідомляє влада області.

Дрони атакували Краснодарський край у Росії

Тим часом у Росії повідомляють, що Єйський, Ленінградський та Павлівський райони Краснодарського краю в ніч на 6 липня були атаковані безпілотниками. Влада регіону стверджує, що всі дрони було збито засобами ППО і що постраждалих немає.

У Єйську уламками безпілотників пошкоджено вежу стільникового зв'язку, у Павлівському районі сталося загоряння на нафтобазі, у Ленінградському районі пошкоджені кілька резервуарів із зберігання палива. Очевидці публікують відео пожежі у соціальних мережах.