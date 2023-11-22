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Росія вночі атакувала Україну 14 дронами та ракетою

Анастасія Шепелева
22 листопада 2023 р.

"Шахеди" українська ППО збивала в шістьох областях. Ракета впала на Запоріжжі.

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Дрон "Шахед"
"Шахед"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Російські війська в ніч на середу, 22 листопада, атакували Україну 14 ударними дронами типу Shahed, а також крилатою ракетою Х-22, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Безпілотники випустили з південно-східного напрямку - з російського Приморсько-Ахтарська, ракету - звідти ж з літака Ту22М3.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною (ППО) Сухопутних військ ЗСУ та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.

Відбиття атаки відбувалося в межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Ракета, за даними Повітряних сил, не досягла своєї цілі та впала на відкритій місцевості у Запорізькій області. Вибуховою хвилею пошкодило приватні будинки громадян, але постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

За даними місцевої влади, по два "шахеди" збили у Київській, Житомирській та Дніпропетровській областях. Про руйнування чи постраждалих не повідомляється. В інших регіонах, де відбивали атаку РФ, про наслідки поки не повідомили.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що "повітряні цілі" намагалися атакувати об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

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