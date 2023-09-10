Росія вночі атакувала Київ десятками "Шахедів"

Росіяни вночі запустили по Києву десятки бойових дронів. Внаслідок їх збиття уламки впали в декількох районах столиці. Одна людина постраждала.

Російські війська в ніч на неділю, 10 вересня, здійснили атаку по Києву бойовими дронами, повідомив зранку начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. За попередньою інформацією, атаку було завдано баражуючими боєприпасами типу Shahed.

"Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА", - написав Попко у Telegram.

За даними начальника КМВА, уламки дронів впали в Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах, більшість з них - на відкриту територію.

У Святошинському районі уламки приземлилися в районі парку Совки, сталося загоряння, в Дарницькому впали на нежитлове приміщення.

"В Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв", - розповів Попко. Він додав, що внаслідок атаки у Києві пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

Постраждалий у Подільському районі

Водночас за даними мера Києва Віталія Кличка, падіння уламків також зафіксували у Солом'янському районі, де сталося загоряння на проїжджій частині.

"У Подільському районі медики на місці надали допомогу постраждалому - гостра реакція на стрес", - написав Кличко.

За даними генштабу Збройних сил України, у ніч на неділю російські окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони. Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину, зазначили у генштабі.

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