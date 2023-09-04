Росія виробляє дрони-камікадзе на Камчатці

В Росії у Камчатському краї запустили виробництво дронів-камікадзе, повідомив у Telegram губернатор регіону Володимир Солодов у понеділок, 4 вересня. За його словами, перша "партія із 80 безпілотників готова до відправлення у зону спецоперації" - так у Росії офіційно називають війну проти України.

Солодов зазначив, що БПЛА спрямують російським військовим з 40-ї бригади морської піхоти, а також 110-ї та 164-ї бригад. Російський губернатор додав, що "уряду регіону необхідно забезпечити зв'язок між камчатськими операторами та виробниками та організувати навчання військових підрозділів управлінню безпілотниками".

Раніше президент Росії Володимир Путін заявляв про плани навчання до 2030 року одного мільйона фахівців із безпілотних літальних апаратів і припускав, що їх може не вистачити.

Нагадаємо, у червні Білий дім повідомляв, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на сході від Москви. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі припускав, що майбутній завод розташовуватиметься в особливій економічній зоні "Алабуга", що у Татарстані, і може почати роботу на початку 2024 року. Білий дім тоді опублікував супутникові фото місця, де може бути розташований завод.

Між тим у серпні британська розвідка повідомляла, що Росія майже напевно вже почала використовувати власні ударні безпілотники, створені на основі іранських Shahed, однак все ще залежна від поставок з Ірану. Тоді ж аналітики розвідники зазначили, що Україна довела ефективність у нейтралізації більшості іранських "шахедів".