Росія випустила по Україні 69 ракет, більшість збила ППО

Війна Росії проти України - новини четверга, 29 грудня.

++12.07++

За попередніми даними, у ранковій атаці на Україну РФ застосувала 69 ракет. Українські сили знищили 54 крилаті ракети, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни", - написав він у Facebook.

++11.51++

Президентка Молдови Майя Санду засудила атаку РФ на цивільну інфраструктуру України напередодні Нового року. "Ми рішуче засуджуємо ці нещадні атаки на українських громадян. Люди повинні бути поруч зі своїми близькими, а не ховатися в укриттях від ракет", - написала вона у Twitter.

++11.33++

40 відсотків споживачів столиці після ракетної атаки залишилися без світла, повідомив Віталій Кличко. Тепло і воду місто подає в штатному режимі.

++11.11++

Над Енгельсом у Саратовській області Росії, за попередніми даними, спрацювала система протиповітряної оборони. Місцеві жителі повідомили про "гучний звук вибуху".

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++11.05++

"Калібри не закінчаться ніколи", - написало міноборони Росії в Telegram, випускаючи по Україні у четвер зранку крилаті ракети.

++11.00++

У селі Івано-Франківської області російська ракета прилетіла в приватний будинок, але не вибухнула. Таку інформацію та фото розповсюдив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



++10.55++

Через російську атаку є часткові знеструмлення "Укрзалізниці" на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині. Вісім поїздів курсують із затримкою у понад 30 хвилин, але жодного рейсу не скасували, повідомляють у компанії.

++10.36++

За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 16 ракет, повідомив Кличко.

++10.33++

Унаслідок ранкової атаки у Києві постраждало троє людей, серед них 14-річна дівчинка, повідомив Віталій Кличко. Усіх госпіталізували. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото руйнувань у столиці.





++10.18++

Сили РФ запустили з північного напрямку безпілотники по Україні, стверджує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

++10.14++

Над Одеською областю збито 21 ракету, поінформував голова ОВА Максим Марченко. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

++10.11++

У Харків поцілили чотири ракети, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. "Є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом - критична інфраструктура", - повідомив він.

++10.07++

Через масовану атаку у четвер 90 відсотків Львова залишилося без електропостачання, повідомив мер міста Андрій Садовий. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. "Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", - зазначив Садовий.

++10.03++

Двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку у Києві, поінформував Віталій Кличко. "Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи", - написав він у Telegram.



++09.59++

Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок у селі Степове Одеської області повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

++09.54++

По Україні випустили 120 ракет, написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Тwitter.

++09.40++

У Києві можуть бути перебої зі світлом, попередив мер Віталій Кличко. "Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води", - закликав він у Telegram.

++09.24++

Вибухи чути у Львові, повідомляє мер міста Андрій Садовий. У області працює ППО, уточнила військова адміністрація.

++09.15++

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили ППО збили п'ять російських ракет над морем.

++09.13++

В Одеській та Дніпропетровській областях застосовано екстрені відключення електроенергії, повідомила компанія ДТЕК. "Вони впроваджуються через загрозу ракетного обстрілу, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогові вдасться вразити енергетичні об'єкти", йдеться у повідомленні.

++09.10++

У Києві повторно спрацювала ППО, повідомляє міська військова адміністрація. "Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється", - йдеться у повідомленні.

++09.03++

Начальник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі ані Україна, ані Росія не можуть досягти значних успіхів у війні. За словами Буданова, зараз Росія "повністю в глухому куті" і через це Кремль оголосить чергову хвилю мобілізації, але українським силам теж наразі бракує ресурсів для просування вперед.

"Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Вони також", - заявив він в інтерв'ю BBC, зазначивши, що Україна чекає нових військових постачань та надходження більш досконалої зброї.

++08.52++

Зранку вибухи пролунали в Києві, Житомирі та Одесі, повідомляють ЗМІ.

++08.46++

Підрозділи ППО ліквідували російську ракету над Сумщиною, повідомляє оперативне командування "Північ" Збройних сил України.

++08.41++

Посилити допомогу Україні закликав західні країни посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. "Мир не падає з неба. За нього потрібно боротися. І ми, українці, робимо це від імені всіх європейців",- сказав Макєєв. Він підкреслив, що військова допомога "має бути інтенсифікована і посилена в найближчі місяці, щоб врятувати якомога більше цивільних осіб в Україні". Крім того, країні терміново потрібні трансформатори і генератори для ремонту критичної інфраструктури, зруйнованої російськими ударами. Відновлення України почнеться не після закінчення війни, а зараз, підкреслив Макеєв.

++08.30++

У Києві працює ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

++08.13++

У війні проти України все йде до поразки Росії на полі бою, заявив в інтерв'ю агентству dpa міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) з партії "Союз-90"/Зелені". "Ніхто не міг уявити собі, що 2022 рік закінчиться саме так", - зазначив Габек. Президент РФ Володимир "Путін програє цю війну на полі бою", додав він. За його словами, це пов'язано з тим, що українська армія отримує зброю з Європи, від країн НАТО і США і використовує цю зброю "уміло і стратегічно, розумно і героїчно". "Я виступаю за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", - додав міністр. Габек ще до початку повномасштабного вторгнення виступав за постачання зброї Києву, нагадало dpa.

++07.50++

У ніч проти четверга, 29 грудня, російські війська тричі обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни атакували область дронами-камікадзе та важкою артилерією", - написав він у Telegram.

"Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем із важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли до Нікополя та Марганецької громади. Розбито багатоповерхівку, кілька приватних будинків і кілька ліній електропередачі", - додав Резніченко.

++07.37++

У більшості українських областей, зокрема у Києві, оголошена повітряна тривога.

++07.20++

Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування флот носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook. "Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводні та підводні ракетоносії. Готовність пуску близько 20 "Калібрів", - йдеться у повідомленні на фейсбуці. У ОК зазначили, що наразі оголошено ракетну небезпеку на півдні України. Також українські військові фіксують активність стратегічної авіації.



Харків уночі атакували дронами: збито 11 "мопедів"

++07.00++

Минулої доби російські сили завдали 30 авіаційних та 7 ракетних ударів по Україні, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харкова. Здійснено понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють у четвер у генштабі ЗСУ.

"Цієї ночі російські окупанти в черговий раз завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БПЛА "Шахед-136". 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що РФ продовжує наступ на бахмутському та авдіївському напрямках.

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