Росія випустила по Україні 5 ракет і 92 дрони: є руйнування

Росія випустила по Україні 5 ракет і 92 дрони: є руйнування8 листопада 2024 р.
Російська Федерація у ніч на п'ятницю, 8 листопада, завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.
Як повідомило у ранковому зведенні командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), РФ цього разу застосувала балістичну ракету "Іскандер-М", чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 92 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу. Окрім цього, російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.
Станом на 9-у годину ранку п'ятниці підтверджено збиття чотирьох ракет Х-59/69 та 62-х дронів у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Ще 26 ворожих безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України, а один знаходився в повітряному просторі України, додали Повітряні сили.
Пошкоджено будинки у чотирьох областях
"Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уночі 8 листопада РФ скинула авіабомби на Харків, внаслідок чого було поранено 25 людей. Окрім цього, російська армія в ніч 8 листопада атакувала Одеський район дронами, внаслідок чого загинула одна людина, а ще дев'ять - постраждали. На Київщині від уламків збитих цілей постраждало чотири людини.