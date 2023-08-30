РФ не допустила Бразилію до розслідування загибелі Пригожина

Росія відмовилась співпрацювати з фахівцями з Бразилії в розслідуванні загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в авіакатастрофі літака бразильського виробника Embraer Legacy 600.

Росія поінформувала бразильський Центр розслідування і запобігання авіаційним катастрофам (CENIPA), що катастрофу літака Embraer Legacy 600, в якій загинув ватажок приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин, "наразі" не планується розслідувати відповідно до міжнародних правил. Про це у середу, 30 серпня, повідомляє агентство Reuters.

Виробник бізнес-джета Embraer, яким користувався Пригожин, є бразильською компанією, тому Бразилія запропонувала Росії допомогу в розслідуванні, сподіваючись, що це допоможе запобігти можливим інцидентам із літаками цього сімейства надалі та підвищити авіаційну безпеку.

Reuters зазначає, що Федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіація) мало право відмовити Бразилії, оскільки літак Пригожина виконував внутрішній рейс, а не міжнародний.

Читайте також: Путін прокоментував авіакатастрофу літака Пригожина

Похорон Пригожина відбувся без почестей

Похорон Пригожина відбувся 29 серпня в Санкт-Петербурзі у закритому форматі. За даними ЗМІ, у церемонії взяли участь тільки його родичі.

Під час поховання ватажку російської ПВК не було надано військових почестей, які, згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, належать людям зі званням героя Росії.

Читайте також: Зеленський: Всі розуміють, хто причетний до смерті Пригожина

Загибель через два місяці після спроби заколоту

Бізнес-джет Пригожина розбився у Тверській області РФ 23 серпня на шляху з Москви до Санкт-Петербурга. На борту перебували три члени екіпажу та семеро пасажирів, зокрема сам Пригожин і співзасновник "Вагнера" Дмитро Уткін. Всі вони загинули.

Серед версій причин авіакатастрофи російські ЗМІ називали вибух бомби на борту та влучання в нього зенітної ракети. Офіційно причина поки не встановлена.

Більшість політичних аналітиків схильні вважати, що за загибеллю Пригожина, який організував у Росії військовий заколот рівно за два місяці до катастрофи, стоять російські спецслужби і особисто Путін.

Читайте також: ISW: Путін "майже напевно" віддав наказ збити літак Пригожина