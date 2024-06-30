Удар по "Новій пошті" у Харкові: є жертва, поранене немовля

Унаслідок удару керованою авіабомбою по терміналу "Нової пошти" в центрі Харкова є загиблий та травмовані.

Російські війська поцілили в неділю, 30 червня, керованою авіаційною бомбою (КАБ) у термінал "Нової пошти" в Слобідському районі у центрі Харкова, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, а дев'ятеро - травмовані, серед них - немовля.

"Влучання було в термінал "Нової пошти". Дев'ять людей зазнали травм. Серед них восьмимісячний хлопчик, жінка, інші - чоловіки. Загинув чоловік - працівник поштового відділення", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його словами, на місці влучання могли перебувати дев'ять людей, зокрема працівники "Нової пошти" в момент прильоту розвантажували посилки. Влучання було в автопарк, внаслідок чого знищені вісім автівок, пошкоджені - десятки. Розбір завалів триває.

Своєю чергою у компанії кажуть, що всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали, але є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок. "Горять сім вантажних автомобілів. Термінал - пошкоджено", - йдеться в повідомленні поштового оператора.

Не перший російський удар по "Новій пошті"

Харківська обласна прокуратура встановила, що удару завдали з населеного пункту Нижній Ольшанець Бєлгородської області РФ. Відстань між місцями пуску КАБа та влучання складає близько 70 кілометрів.

"Це не лише терор проти мирного населення, ворог продовжує тероризувати бізнес, адже це не перше влучання в термінал "Нової пошти", - зауважив голова Харківської ОВА.

У жовнті 2023 року РФ поцілила ракетою по терміналу "Нової пошти" під Харковом. А в травні 2024 року російська балістика влучила в сортувальне депо та відділення "Нової пошти" в Одесі.