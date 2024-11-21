Росія вдарила по Кривому Рогу: щонайменше 17 постраждалих

Російська ракета влучила в адміністративну будівлю. Вже відомо про 17 поранених. Пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків. У місті розгорнули штаб допомоги.

Російські війська завдали в четвер, 21 листопада, ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Влучання зафіксували в адміністративну будівлю, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи. Кількість поранених уже сягнула 17. "Десятеро з них - у лікарні. 38-річна жінка - "важка". У неї різані рани голови", - повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Серед постраждалих - двоє підлітків, один із них госпіталізований.

Крім адмінбудівлі, пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків, два мікроавтобуси, легковик.

У місті розгорнули штаб допомоги. "Якщо необхідно - допомога з розселенням, приймаються заяви на матеріальну допомогу", - зазначив Вілкул.

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