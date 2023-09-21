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Росія вдарила по гуртожитку в Херсоні: є загиблі

Анастасія Шепелева
21 вересня 2023 р.

Російські війська вночі накрили вогнем житлові квартали Херсона та поцілили в гуртожиток, де спали люди. Є загиблі та поранені цивільні.

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Уламки снаряду в Посад-Покровському Херсонської області
Символічне фото уламків снаряду на ХерсонщиніФото: Igor Burdyga/DW

Російські війська атакували в ніч на четвер, 21 вересня, Херсон та поцілили по гуртожитку, внаслідок чого є загиблі. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 03:40 армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали. Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів", - написав він у Telegram.

Загинули двоє чоловіків віком 29 і 41 рік. Постраждали ще п'ятеро людей: 61-річну мешканку госпіталізували у важкому стані, ще двох жінок віком 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка доправили до лікарні з травмами середньої важкості, а 81-річній жительці надали медичну допомогу на місці.

У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що внаслідок нічної атаки в місті виникло сім пожеж: горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торговельний ряд на одному з ринків. Загалом, за даними МВС, за ніч війська РФ убили трьох херсонців і поранили п'ятьох.

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