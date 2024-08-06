РФ ударила по центру Харкова, пошкоджена будівля поліклініки

Вранці 6 серпня російські війська завдали ракетного удару по центральному району Харкова. Під завалами можуть бути люди.

Вранці у вівторок, 6 серпня, російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова.

"Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Постраждала будівля поліклініки. Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється", - написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

ОВА: Під завалами можуть бути люди

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, дві людини звернулись до медиків із гострою реакцією на стрес. "Під завалами можуть перебувати люди", - написав він.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

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