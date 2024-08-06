  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

РФ ударила по центру Харкова, пошкоджена будівля поліклініки

Віолетта Чайковська
6 серпня 2024 р.

Вранці 6 серпня російські війська завдали ракетного удару по центральному району Харкова. Під завалами можуть бути люди.

https://p.dw.com/p/4j9Ey
Наслідки одного з російських обстрілів Харкова в червні 2024
Архівне фото наслідків одного з російських обстрілів ХарковаФото: Roman Goncharenko/DW

Вранці у вівторок, 6 серпня, російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова.

"Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Постраждала будівля поліклініки. Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється", - написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

ОВА: Під завалами можуть бути люди

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, дві людини звернулись до медиків із гострою реакцією на стрес. "Під завалами можуть перебувати люди", - написав він.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Читайте також: Вночі Росія атакувала Україну "іскандерами" та "шахедами"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Трамвай та протитанкові їжаки в Харкові, червень 2024 року

Харків. Вулиці прифронтового міста

Харків. Вулиці прифронтового міста

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харків зазнає обстрілів. Ось яким побачив місто в червні 2024 року кореспондент DW.
Конфлікти2 липня 2024 р.10 фото
external

Жнива й мобілізація: як фермери на Харківщині працюють під час війни (24.07.2024)

Жнива й мобілізація: як фермери на Харківщині працюють під час війни (24.07.2024)

Через мобілізацію аграрні підприємства в Україні відчувають брак кадрів. І за таких умов, кажуть фермери, збір врожаю може опинитися під загрозою. Репортаж DW з Харківщини.
Суспільство24 липня 2024 р.06:14 хв.