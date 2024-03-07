Росія вдарила КАБами по Вовчанську, є загибла

Внаслідок атаки по Вовчанську загинула жінка, ще одна зазнала поранень. Вночі РФ також атакувала навчальний полігон ДСНС на Харківщині. Пожежу загасили.

Російські війська у четвер, 7 березня, атакували Вовчанськ, що на Харківщині, трьома керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару загинула жінка, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко у Facebook.

"Тільки що три КАБи по приватному сектору Вовчанська. Попередньо одна жінка загинула (близько 40 років) під завалами будинку і одна поранена", - зазначив він. За його даними, на місці атаки працюють поліцейські та ДСНС.

Як уточнив глава ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків.

Читайте також: "Це була каторга". Репортаж зі звільненого Вовчанська на Харківщині

Удар РФ по полігону ДСНС

Крім того, вночі війська РФ вдарили дронами по території навчального полігону ДСНС у Харківській області. На місці атаки пошкоджена адмінбудівля і спалахнула пожежа, площею близько 150 квадратних метрів, повідомили в ДСНС. Жертв та постраждалих немає, пожежу ліквідували.

Також вночі 7 березня, за даними Синєгубова, росіяни вдарили КАБом по селу Борова, внаслідок чого пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль.

У Чугуївському районі вночі зафіксували удари щонайменше двома дронами типу Shahed. За словами глави ОВА, постраждалих немає.

Загиблий у Боровій

У селі Борова внаслідок удару РФ вдень 6 березня загинув 70-річний чоловік, з-під завалів врятовано жінку, постраждало п'ятеро дітей та чоловік з сусіднього будинку, повідомив Синєгубов зранку 7 березня. За попередньою інформацією, РФ для цього удару застосувала ракету "Іскандер-М".

Також за минулу добу РФ атакувала Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. У Сумах внаслідок ударів РФ 6 березня виявлено пошкодження у 235 квартирах, двох лікувальних закладах, дитсадку, школі, бібліотеці та медичному коледжі, зазначили в ОВА. Під ударом РФ 6 березня були й прикордонні громади області. За даними ОВА, зафіксували 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини, загалом 912 вибух.

У Запорізькій області було 253 удари з різних типів озброєння по 12 населених пунктах протягом останньої доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров вранці 7 березня. За його даними, надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині влучання в об'єкт інфраструктури

На Херсонщину за добу зафіксували пошкодження 16 житлових будинків та влучання в об’єкт критичної інфраструктури та складське приміщення, повідомив зранку 7 березня глава ОВА Олександр Прокудін. У Херсоні пошкоджено вищий навчальний заклад, газогін та автомобіль, також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру. Загалом в регіоні поранень зазнали четверо людей.

Читайте також: Ракета вибухнула в 500 метрах від Зеленського та Міцотакіса в Одесі - CNN