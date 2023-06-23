Росія в рази наростила виробництво ракет - ГУР МО

Обсяг виробництва Росією ракет наразі вищий, ніж був до початку війни проти України, заявив Вадим Скібіцький. Москва наразі виробляє 30-40 ракет в залежності від типу. Водночас "Кинджалів" менше - до шести одиниць.

Росія збільшила виробництво ракет "Калібр" та Х-101 приблизно в три-чотири рази, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна", оприлюдненому в п'ятницю, 23 червня.

"Росіяни виготовляють приблизно сорок, тридцять ракет, в залежності від типу. Менше - "Кинджалів", до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більший, ніж це було до війни", - зазначив Скібіцький.

Компоненти в обхід санкцій

Як зазначив Скібіцький, розвідка проаналізували всі компоненти, які є в російських ракетах, і встановила, що найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить РФ, у двох виробах – це "Іскандер" і "Кинжал". Близько п'ятидесяти компонентів електронної бази, що знаходяться в цих ракетах, іноземного виробництва, наголосив він. Втам, Росія і далі має можливість виготовляти такі ракети, зокрема завдяки тому, що отримує компоненти навіть попри санкції, каже Скібіцький.

"Ті запаси, які були, вони, мабуть, уже встигли вичерпати. Ми маємо інформацію про те, як заходили на територію Російської Федерації ці всі компоненти, - зауважив заступник глави ГУР МО. - За рахунок країн, які не приєдналися до санкцій. Відповідно, дуже багато елементів, які навіть не військового і не подвійного призначення, а цивільного призначення. А в сучасному світі складно проконтролювати, коли цей компонент, по суті, рахується цивільним".

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Потреба в ефективному експортному контролі

Окрім компонентів, РФ потребує сучасних верстатів, програмного забезпечення, окремих матеріалів і речовин, необхідних для виготовлення озброєння, додав він. Тож, наразі головне завдання – виявити потреби військово-промислового комплексу РФ, щоб не дозволити відновити і наростити виробництво на території Росії. Завадити цьому може ефективний експортний контроль, вважає заступник глави ГУР МО.

"На сьогоднішній день багато залежатиме від ефективного експортного контролю. У випадку коли будь-яка деталь виявляється в безпілотнику, в крилатій ракеті – це вже свідчить про те, що навіть якщо вона цивільного призначення, вона вже використовується в озброєнні. І на неї необхідно накласти обмеження в рамках експортного контролю. Тому це складні механізми. Вони потребують скурпульозного підходу, кропіткої роботи", - пояснив Скібіцький.

Водночас він зазначив, що за період активних ракетних обстрілів з жовтня по січень РФ викристала велику кількість ракет зі свого арсеналу. Тому у березні та квітні РФ рідше застосовувала саме ракети для атак, але вже у травні змінила тактику. У цьому місяці, нагадаємо, війська РФ мало не щодня завдавали ударів по території України ракетами та дронами.

"Окупанти накопичили свої резерви, відновили виробництво по більшості позиціях, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного озброєння, і безпілотних літальних апаратів. Результат таких заходів ми побачили в травні", - сказав Скібіцький. Він припустив, що восени 2023 року можлива нова хвиля атак на енергетичну інфраструктуру України, тому офіційний Київ активно намагається посилити систему протиповітряної оборони країни.

Водночас скорочення частоти ракетних ударів у червні в порівнянні з травнем заступник глави ГУР МО пояснив необхідністю Росії провести розвідку об'єктів України, а також застосуванням "більш виваженого підходу" Москви до вибору цілей та тактики застосування.

"Адже зараз використовуються не тільки крилаті ракети, застосовуються ракети до комплексу С-300 по наземним цілям і, звичайно, безпілотні літальні апарати. Росія активно почала використовувати хибні цілі, наприклад, крилаті ракети Х-55 вони зараз допрацьовують і використовують як хибну ціль для виснаження нашої протиповітряної оборони", - зауважив Скібіцький.