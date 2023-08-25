Росія ударила по Півдню України: ЗСУ збили чотири ракети

Українські військові успішно відбили скоєний в ніч на п'ятницю, 25 серпня, комбінований удар з боку російський окупаційних сил. Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ), під час атаки російські агресори випустили по Одещині дві ракети повітряного базування типу Х-59, а також дві крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Крім того, росіяни застосували й ударний безпілотник типу Shahed-136/131.

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Усі повітряні цілі - чотири ракети безпілотник - було знищено на підльоті й вони не досягли своїх цілей, повідомили в ПС ЗСУ. Про шкоду й руйнування внаслідок падіння уламків російських ракет і дрона не повідомляється.

Одразу кілька українських регіонів зазнали масованих обстрілів

Водночас низка українських областей зазнали масованих артилерійських обстрілів, а також ударів російської авіації.

Приміром, як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, у ніч на п'ятницю зазнала масованого обстрілу Нікопольщина, а також Марганецька громада. Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. "Без світла лишилися понад 700 родин", - уточнив посадовець у дописі в Telegram-каналі.

Згодом Лисак повідомив, що у Зеленодольській громаді Криворізького району області внаслідок обстрілу з важкої артилерії росіян було пошкоджено газопровід.

Крім того, минулої доби масований обстріл з боку росіян пережили й мешканці Херсона. Згідно з повідомленням голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під російські снаряди потрапили в житлові квартали, будівлі медичної установи, об'єкт критичної інфраструктури й комбінат. Унаслідок дій агресорів загинула одна особа, ще троє людей, серед яких дитина, дістали поранень, повідомив посадовець.

Водночас у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили , що загалом за добу обстрілів з боку росіян також Запорізька область, Донеччина, а також мешканці Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей.