  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Росія ударила по Півдню України: ЗСУ збили чотири ракети

Валерій Сааков
25 серпня 2023 р.

Уночі окупаційні сили завдали комбінованого удару по Півдню України. Силам протиповітряної оборони вдалося збити всі випущені ракети й дрони агресорів, кажуть у Києві.

https://p.dw.com/p/4VYk1
Пуск російських ракет типу "Калібр"
Росіяни знов обстрілювали Південь України ракетами "Калібр"Фото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance

Українські військові успішно відбили скоєний в ніч на п'ятницю, 25 серпня, комбінований удар з боку російський окупаційних сил. Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ), під час атаки російські агресори випустили по Одещині дві ракети повітряного базування типу Х-59, а також дві крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Крім того, росіяни застосували й ударний безпілотник типу Shahed-136/131.

Читайте також: РФ атакувала дронами Одещину: в порту Ізмаїла знищено 13 тисяч тонн зерна

Усі повітряні цілі - чотири ракети безпілотник -  було знищено на підльоті й вони не досягли своїх цілей, повідомили в ПС ЗСУ. Про шкоду й руйнування внаслідок падіння уламків російських ракет і дрона не повідомляється.

Одразу кілька українських регіонів зазнали масованих обстрілів

Водночас низка українських областей зазнали масованих артилерійських обстрілів, а також ударів російської авіації.

Приміром, як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, у ніч на п'ятницю зазнала масованого обстрілу Нікопольщина, а також Марганецька громада. Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. "Без світла лишилися понад 700 родин", - уточнив посадовець у дописі в Telegram-каналі.

Згодом Лисак повідомив, що у Зеленодольській громаді Криворізького району області внаслідок обстрілу з важкої артилерії росіян було пошкоджено газопровід.

Крім того, минулої доби масований обстріл з боку росіян пережили й мешканці Херсона. Згідно з повідомленням голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під російські снаряди потрапили в житлові квартали, будівлі медичної установи, об'єкт критичної інфраструктури й комбінат. Унаслідок дій агресорів загинула одна особа, ще троє людей, серед яких дитина, дістали поранень, повідомив посадовець.

Водночас у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загалом за добу обстрілів з боку росіян також Запорізька область, Донеччина, а також мешканці Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Наслідки російського ракетного удару по Умані та Дніпру

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

t.me
www.facebook.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пуск російських ракет типу "Калібр"

Росія ударила по Півдню України: ЗСУ збили чотири ракети

Конфлікти25 серпня 2023 р.
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Сандуляк про те, як писали Акт проголошення незалежності

Сандуляк про те, як писали Акт проголошення незалежності

Історія24 серпня 2023 р.23:58 хв.
Наслідки атаки безпілотника, що впав у "Москва-сіті"

Дрони атакують Москву чи не щодня: "Це лише пролог"

Дрони атакують Москву чи не щодня: "Це лише пролог"

Конфлікти24 серпня 2023 р.
Земельна служба у справах міграції Берліна - найбільше відомство у справах іноземців у Німеччині

Cуперечка щодо права на притулок у Німеччині

Cуперечка щодо права на притулок у Німеччині

Політика24 серпня 2023 р.
Останнє фото Пригожина, зроблене в Африці

Євген Пригожин - ким був "кухар Путіна" та шеф ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин - ким був "кухар Путіна" та шеф ПВК "Вагнер"

Політика24 серпня 2023 р.
Фізичне насильство (ілюстративне фото)

Більше сексуального насильства і звернень від переселенців

Більше сексуального насильства і звернень від переселенців

Суспільство24 серпня 2023 р.
Бурова вишка бразильської нафтової компанії Petrobras

Якої вигоди шукає Бразилія від війни Росії проти України

Якої вигоди шукає Бразилія від війни Росії проти України

Економіка24 серпня 2023 р.
На головну сторінку