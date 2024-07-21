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Росія спрямувала вночі дрони на Київ - уп'яте за два тижні

Анастасія Шепелева
21 липня 2024 р.

РФ активно намагається вразити столицю України: випробовує нові тактики, шукає маршрути підльотів до Києва та намагається викривати розташування української ППО, кажуть в КМДА.

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Безпілотник-камікадзе (БпЛА) "шахед"
Силует російського ударного дрона Shahed-136Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Російські війська в ніч на неділю, 21 липня, намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками (БпЛА).

Руйнувань та потерпілих у столиці немає, бо сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) збили всі дрони на підступах до міста, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. 

П'ята атака за два тижні

"За останні два тижні це вже щонайменше п'ята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами... Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять - загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО", - зазначив Попко.

Він закликав мешканців не забувати про реальність загроз і не ігнорувати сигнали оповіщення, а завжди прямувати до укриття при оголошені повітряної тривоги.

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