Росія скликає Радбез ООН через обстріли Запорізької АЕС

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 серпня.

На цій сторінці DW розповідала про події середи, 10 серпня (час київський).

++07.45++

Росія просить провести засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з артилерійським обстрілом Запорізької АЕС в Енергодарі. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявив про стурбованість у зв'язку з обстрілом АЕС. Він наголосив, що готовий очолити місію експертів МАГАТЕ із захисту та гарантій безпеки на станції.

++07.35++

Збройні сили України відкинули наступ росіян на шістьох ділянках фронту, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. За його даними, РФ намагалася просунутися біля Ветеринарного-Уд на Харківщині, а також на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар, Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка, Донеччина. Крім того, тривають спроби росіян відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, де тривають бої, зазначають у Генштабі.

Ударів авіації РФ зазнали райони на сході України - поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини, Красногорівки та Мар’їнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, а також на півдні - поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Під вогнем важкого озброєння РФ -населені пункти Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, а також райони вздовж всієї лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку.

++07.15++

США виділяють 89 млн доларів на роботу близько ста команд, які займаються розмінуванням території України, а також навчання та екіпірування українських фахівців у цій галузі, повідомляє Державний департамент.

++07.05+

Україна не несе відповідальності за вибухи на російській військовій базі у Криму, заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання журналістів телеканалу "Дождь". Раніше, невдовзі після того, як стало відомо про вибухи, Подоляк написав у Twitter, що "майбутнє півострова Крим - бути перлиною Чорного моря", а не "військовою базою для терористів". "Все тільки починається", - додав він.

++07.00++

Присутність російських військових у Криму – це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у ході свого традиційного вечірнього звернення до українського народу.

Стабільного та довготривалого світу та у багатьох країнах на узбережжі Середземного моря не буде, доки Росія може використати Крим як свою військову базу, додав він. "Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом - його визволенням", - заявив глава української держави.