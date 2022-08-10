Росія скликає Радбез ООН через обстріли Запорізької АЕС

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168-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 10 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 серпня.
На цій сторінці DW розповідала про події середи, 10 серпня (час київський).
++07.45++
Росія просить провести засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з артилерійським обстрілом Запорізької АЕС в Енергодарі. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявив про стурбованість у зв'язку з обстрілом АЕС. Він наголосив, що готовий очолити місію експертів МАГАТЕ із захисту та гарантій безпеки на станції.
++07.35++
Збройні сили України відкинули наступ росіян на шістьох ділянках фронту, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. За його даними, РФ намагалася просунутися біля Ветеринарного-Уд на Харківщині, а також на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар, Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка, Донеччина. Крім того, тривають спроби росіян відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, де тривають бої, зазначають у Генштабі.
Ударів авіації РФ зазнали райони на сході України - поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини, Красногорівки та Мар’їнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, а також на півдні - поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Під вогнем важкого озброєння РФ -населені пункти Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, а також райони вздовж всієї лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку.
++07.15++
США виділяють 89 млн доларів на роботу близько ста команд, які займаються розмінуванням території України, а також навчання та екіпірування українських фахівців у цій галузі, повідомляє Державний департамент.
++07.05+
Україна не несе відповідальності за вибухи на російській військовій базі у Криму, заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання журналістів телеканалу "Дождь". Раніше, невдовзі після того, як стало відомо про вибухи, Подоляк написав у Twitter, що "майбутнє півострова Крим - бути перлиною Чорного моря", а не "військовою базою для терористів". "Все тільки починається", - додав він.
++07.00++
Присутність російських військових у Криму – це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у ході свого традиційного вечірнього звернення до українського народу.
Стабільного та довготривалого світу та у багатьох країнах на узбережжі Середземного моря не буде, доки Росія може використати Крим як свою військову базу, додав він. "Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом - його визволенням", - заявив глава української держави.