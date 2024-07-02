Росія скинула дві авіабомби на Харків

Російські війська 2 липня скинули дві авіабомби на промзони в Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Серед постраждалих двоє дітей. Пошкоджені будівлі підприємств.

Вдень у вівторок, 2 липня, Росія завдала авіаційні удари по промисловій зоні в Немишлянському та Індустріальному районах Харкова, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.

"Пошкоджені будівлі підприємств. Постраждали чотири людини. У 51-річної жінки - співробітниці одного з підприємств, що було під ударом ворога, - легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес. 26-річна жінка отримала поранення пальців руки від скла. Також серед постраждалих 12-річна дівчина та її 15-річний брат: у неповнолітніх контузії", - повідомила Харківська обласна прокуратура.

За попередніми даними, Росія учергове вдарила по місту двома авіабомбами ФАБ-500 з УМПК (універсальний модуль планування і корекції - Ред.) з території Бєлгородської області, додали в прокуратурі.

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Нагадаємо, 1 липня Росія завдала удару по Харкову керованою авіабомбою, але обійшлося без постраждалих.

Тільки протягом червня цього року російські війська 22 рази обстрілювали Харків. Від нападів загинули шестеро людей, постраждали 92 особи, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його даними, за червень Росія застосувала проти Харкова 19 універсальних міжвидових плануючих боєприпасів ДЗ-30, сім керованих авіабомб різного типу та одну ракету. "Саме у червні ворог вперше застосував для ударів по нашому місту та нашим людям КАБ-250 та ФАБ-500 - керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою. Навіть більшою, ніж у ракет", - написав міський голова у Telegram.