Росія розпочинає весняний призов на строкову службу

В РФ стверджують, що строковиків не залучатимуть до бойових дій проти України. Під час минулорічного весняного призову Росія призвала 147 тисяч військовозобов'язаних.

1 квітня у Російській Федерації розпочнеться весняна призовна кампанія на строкову службу. В міноборони РФ завили, що строковиків не направлятимуть в окуповані регіони України або для участі у війні, розв'язаній Росією. Однак черговий призов призов відбуватиметься на тлі чуток про ймовірність нової хвилі мобілізації в Росії для наступу в Україні, наголошує у п'ятницю, 29 березня, агенція AFP.

Весняна призовна кампанія в РФ триватиме до 15 липня. Під час минулорічної Росія призвала близько 147 тисяч військовозобов'язаних, однак наразі влада РФ не оголошувала, скільки строковиків планується призвати цього року.

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Призов в РФ відбуватиметься за новими правилами

З 1 січня 2024 року в Росії офіційно підвищили верхню межу призовного віку з 27 до 30 років. Нижня межа призовного віку залишилася без змін - 18 років. Сторокова військова служба в РФ триває 12 місяців.

Раніше низка незалежних російських ЗМІ повідомляли, що солдатів строкової служби активно агітують укладати контракти для того, аби брати участь у бойових діях в Україні. У ЗМІ також з'являлася інформація, що строковики хоч і не перебувають у зоні бойових дій, проте часто бувають присутні у Бєлгородській області РФ та анексованому Криму.