Росія пропонує Туреччині альтернативу "зерновій угоді"

Ідеться про "ініціативу Путіна" щодо поставки російського зерна для переробки на турецьких підприємствах. Глава МЗС Туреччини наразі висловлюється проти альтернатив "зерновій угоді".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має намір під час візиту глави турецького МЗС Хакана Фідана до Москви з 31 серпня до 1 вересня обговорити альтернативу Чорноморської зернової ініціативи. Як повідомляє прсслужба МЗС Росії у середу, 30 серпня, ідеться про ініціативу Володимира Путіна "про організацію поставок до Туреччини мільйона тонн російського зерна за пільговою ціною за фінансового забезпечення Катару для подальшої переробки на турецьких" підприємствах і відправлення в країни, що найбільше потребують". "Розглядаємо цей проєкт як оптимальну робочу альтернативу "чорноморській угоді"", - заявила пресслужба МЗС Росії.

Тим часом Хакан Фідан на кілька днів раніше попередив про ризики альтернатив Чорноморській зерновій ініціативі, відомій як "зернова угода". "Ми знаємо, що йде пошук альтернативних маршрутів для постачання зерна, але не бачимо альтернатив початковій ініціативі, оскільки вони пов'язані з ризиками", - заявив Фідан на пресконференції у Києві 25 серпня. За його словами, Анкара докладає зусиль, щоб відновити початкову угоду. "Відродження цієї ініціативи є пріоритетом для Туреччини", - зазначив голова турецького МЗС.



Зернова угода діяла майже рік

Угода була укладена з Україною та Росією за посередництва Туреччини та Організації Об'єднаних Націй (ООН) у липні 2022 року. "Зерновий коридор" передбачає безперешкодне вивезення аграрної продукції з трьох українських портів, а також експорт Росією зерна та добрив.

17 липня цього року Росія вийшла з угоди. За даними AFP, за час дії угоди Україні вдалося експортувати 33 мільйони тонн зерна.

До розірвання "зернової угоди" Росія неодноразово нарікала на те, що, за її оцінкою, частина угоди щодо вивезення російських добрив, не виконується.

Читайте також: Військовий експерт: НАТО потрібно домогтися свободи судноплавства в Чорному морі