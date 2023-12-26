РФ продовжує обстрілювати Херсонщину, є загиблий (оновлено)

Російські війська пообіді у вівторок, 26 грудня, завдали чергових ударів по Херсонській області. Внаслідок обстрілів загинула людина, є поранені, повідомив у Telegram глава Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Під вогнем знову опинилося село Микільське, де від отриманих поранень загинув 70-річний чоловік, а 50-річна місцева жителька знаходиться у лікарні з пораненнями середньої тяжкості. За словами Прокудіна, у Херсоні легкі поранення отримав 56-річний чоловік.

Оновлено: Дещо згодом "Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад "Укрзалізниці", відомо про кількох поранених працівників. "Пасажири в укритті", - зазначила "Укрзалізниця" в Telegram.

Внаслідок обстрілу села Широка Балка постраждав 50-річний чоловік, він зараз перебуває в медичному закладі, де йому надають допомогу.

"Попередньо, також є постраждалі у Степанівці та Чорнобаївці. Інформація уточнюється", - додав Прокудін.

Нагадаємо, що російські війська вдень 26 грудня завдали ударів по селам Микільське та Тягинка Херсонської області, внаслідок чого загинули дві людини.

23 грудня російські військові завдали масованого удару по критичній інфраструктурі Херсона, через що стався порив на газових мережах та виникла пожежа. Також під вогнем опинився один з медичних закладів міста, семеро людей було поранено. Крім цього, армія РФ у ніч на 24 грудня, завдала артилерійського удару по центру Херсона, внаслідок чого загинуло три людини.