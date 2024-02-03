Росія повідомляє про обстріл окупованого нею Лисичанська

За даними міністерства надзвичайних ситуацій РФ, в окупованому Росією Лисичанську внаслідок обвалу будівлі загинули щонайменше п'ятеро людей.

Росія повідомляє у суботу, 3 лютого, про обстріл окупованого нею українського міста Лисичанськ. Внаслідок обстрілу обрушилася будівля пекарні, з-під завалів вилучені тіла п'ятьох загиблих, стверджує російське міністерство надзвичайних ситуацій у Telegram. За його даними, шістьох людей врятували, рятувально-пошукові роботи тривають. За повідомленнями російських ЗМІ, під завалами можуть перебувати 40 людей.

Російська сторона звинувачує в обстрілі Збройні сили України. Київ наразі не прокоментував це повідомлення.

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Лисичанськ знаходиться у Сєвєродонецькому районі Луганської області України. Внаслідок повномасштабного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року місто опинилося в епіцентрі боїв. 2 липня 2022 року Збройні сили України відступили з Лисичанська.