РФ планує 4 листопада "референдуми" за окупованих територіях

196-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 7 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 7 вересня (час київський).

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Сили оборони України в середу відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції і не допускають просування ворога територією України. Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів поблизу населених пунктів Питомник, Російські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут", - йдеться у повідомленні. Також окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній та військовій інфраструктурі на Сході та Півдні України.

++19.53++

Військові США готують докладний аналіз та розробляють план підтримки Збройних сил України у середньостроковій та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з РФ, пише CNN із посиланням на трьох чиновників Пентагону. Ця робота триває під керівництвом голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, перебуває на ранній стадії та займе найближчі 1-2 місяці. "Початкові зусилля можуть привести до рекомендацій щодо озброєння та навчання, залежно від військової стратегії, схваленої Україною. Зрештою, це може продовжити співпрацю США та їхніх союзників із Україною на довгі роки за рахунок довгострокових багаторічних контрактів на постачання зброї, які можуть бути початково підписані до закінчення першого терміну (президентства) Байдена", - пише, зокрема, видання.

++19.25++

До проведення "референдумів" на окупованих територіях Росія намагатиметься залучити фіктивних "спостерігачів", зокрема й з країн Євросоюзу, повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України. Серед можливих кандидатів в українській спецслужбі назвали депутата парламенту Берліна від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Ґуннара Ліндеманна (Gunnar Lindemann) та його однопартійця Ульріха Еме (Ulrich Oehme), який у 2018 році їздив до окупованого Криму на президентські вибори. Інші можливі "спостерігачі", за даними ГУР МОУ - це глави "представництв ДНР" в Італії, Бельгії та Фінляндії, а також голова ультраправої партії "Сербська ліга" Александр Джурджев та французький громадський діяч Ксав'є Моро.

++19.10++

Кабінет Міністрів України передбачив можливість продовження на два місяці відтермінування від призову на військову службу для військовозобов'язаних під час мобілізації та на воєнний час. "Йдеться про відтермінування, надані рішеннями міністерства економіки у березні-квітні, термін дії яких спливає у вересні-жовтні цього року. Рішення про продовження відтермінування терміном до двох місяців може бути ухвалене мінекономіки лише один раз", - йдеться у повідомленні на сайті уряду. Відтермінування призову було надано тисячам фахівців після початку широкомасштабної агресії РФ, щоб забезпечити стабільну роботу державного та економічного сектору.

++18.57++

Кабінет Міністрів України розпорядився створити у закладах освіти класи безпеки, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. "Такі класи нададуть можливість для формування в учнів здоров'язбережувальних компетентностей, знань правил пожежної безпеки, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, надання домедичноі допомоги", - написав Мельничук у Telegram.

++18.44++

У Москві пропонують 4 листопада провести "референдуми" щодо входження до складу Росії на захоплених нею територіях України під час війни. Таку ідею озвучив у середу генсек правлячої партії "Єдина Росія" Андрій Турчак, повідомляє ТАСС. За його словами, внаслідок цього "референдуму" "Донецьк, Луганськ і багато інших російських міст, нарешті, повернуться у рідну гавань".

Шольц провів телефонну розмову з Зеленським

++18.35++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорили військову, гуманітарну та економічну ситуацію в Україні, а також можливість подальшої конкретної підтримки Києва. Шольц наголосив, що Німеччина не припинить підтримувати Україну у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному плані, повідомила пресслужба канцлера ФРН. Обговорюючи ситуацію на Запорізькій АЕС, Шольц та Зеленський погодилися з тим, що безпека та захист електростанції мають першорядне значення та що доповідь МАГАТЕ з рекомендованими ним заходами "зіграла важливу роль".

Київ закликав мешканців Енергодара евакуюватися

++18.28++

Віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала всіх мешканців населених пунктів поблизу Запорізької АЕС самостійно евакуюватись на підконтрольну Києву територію. "Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. У заручниках і жителі тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч осіб. Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ (тимчасово окупованих територій), прилеглих до атомної електроенергії. У відповідь - цинічне мовчання", - написала Верещук у Facebook.

++17.58++

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував заяву глави Кремля Володимира Путіна про те, що РФ нібито нічого не втратила від початку війни в Україні. "Таке враження, що 50 тисяч російських військових, убитих в Україні, для них ніщо. Просто статистика", - написав речник МЗС у Twitter. У середу Путін, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці, заявив, що з 24 лютого Росія нічого не втратила, а головним здобутком є зміцнення суверенітету.

++17.51++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна запропонувала створити міжнародну місію з питань демілітаризації Запорізької АЕС у місті Енергодар Запорізької області та звільнення прилеглої території від російських військ. "На жаль, візит МАГАТЕ не приніс відчутних результатів. Тому ми пропонуємо створити міжнародну місію для участі ЄС, ООН та інших організацій, яка сприятиме виведенню російських військ із території ЗАЕС і тридцятикілометрової території навколо станції", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу. Прем'єр наголосив, що такі дії сприятимуть безпечному функціонуванню електростанції.

++17.49++

Російські окупанти в середу обстріляли Оріхівський район Запорізької області з реактивних систем залпового вогню "Град", внаслідок чого троє осіб загинули і п'ятеро зазнали важких поранень, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "Приблизно о 15:40 ворог обстріляв із РСЗВ "Град" двір у с. Мала Токмачка Оріхівського району, на вул. Миру, 132. На подвір'ї перебували вісім цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні ОВА.

++17.43++

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) подякував йому за підтвердження надання Україні п'яти мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС, а також наголосив на необхідності запуску повноцінної програми України з МВФ. "Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", - написав Зеленський у Twitter.

В Україні щороку відзначатиметься день воєнної розвідки

++17.33++

Президент Володимир Зеленський заснував День воєнної розвідки України, який відзначатиметься щороку 7 вересня, йдеться у відповідному указі глави держави. "Ураховуючи значний внесок воєнної розвідки України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки, вшанування звитяг воєнних розвідників постановляю встановити в Україні День воєнної розвідки України, який відзначати щороку 7 вересня", - йдеться в ньому.

Президент у середу також зустрівся з військовослужбовцями Головного управління розвідки міністерства оборони та вручив державні нагороди. "Можу сказати цілком упевнено: воєнна розвідка України є однією з найбільш фахових і результативних у світі. І це не просто оцінка, це - факт, який ви доводите щодня в боях за нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність, за наші сім’ї, в боротьбі за нашу землю та майбутнє", - сказав Зеленський розвідникам. За словами глави держави, про більшість успіхів розвідки не можна говорити публічно, але беззаперечним результатом її діяльності є здобутки України на полі бою, звільнення українських територій від російських окупантів і впевненість у майбутній перемозі.

Залужний прогнозує, що війна триватиме й у 2023 році

++17.04++

Війна Росії проти України, вірогідно, не завершиться цього року й продовжиться у 2023 році, вважає Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. "У будь-якому випадку, тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року", - йдеться у статті Залужного на сайті агенції "Укрінформ" , яку він написав у співавторстві з першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки, генералом-лейтенантом Михайлом Забродським.

Окрім захоплення усієї Донецької області, Залужний вважає воєнними цілями РФ також "перспективу просування на Запорізькому напрямку". Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України. Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь", - вважають автори статті. Але найбільше можливостей для агресора відкриває подальше просування на Південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі Дніпра, вважає Залужний. "Успіх на Півдні, за умови його швидкого та вірного використання, може мати подвійний ефект. З одного боку, цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою. З іншого - створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому – і загрози центральним та західним регіонам України", - зазначають Залужний і Забродський. Вони вважають, що єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації є завдання ЗС України протягом кампанії 2023 року декількох контрударів. Зокрема, може йтися про оволодіння Кримом, який можна визначити як центр тяжіння для РФ у війні. Задля цього, вважає Залужний, потребуватиметься створення одного або декількох оперативних (оперативно-стратегічних) угруповань в складі від десяти до двадцяти загальновійськових бригад, що "може бути зроблене виключно шляхом заміни основних зразків озброєння вже існуючих бригад на сучасні, які надаються партнерами України".

У статті також наголошується на "прямій загрозі застосування, за певних обставин, ЗС РФ тактичної ядерної зброї". "Важко уявити, що навіть ядерні удари дозволять РФ зломити волю України до супротиву. Але не можна ігнорувати загрозу, яка з'явиться для всієї Європи. Не можна також і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни", - йдеться у статті. На думку її авторів, будь-які спроби практичних кроків щодо застосування тактичної ядерної зброї мають бути припинені з використанням всього арсеналу засобів, які є в розпорядженні країн світу. "Адже, починаючи з цього моменту, РФ вже стане не лише загрозою для мирного співіснування України, інших її сусідів і низки європейських країн, а й державою-терористом воістину світового масштабу", - пишуть Залужний і Забродський.

++16.40++

Росія розширила список представників інститутів Європейського Союзу та держав, що входять до його складу, яким заборонено в'їзд на російську територію. Обмеження поширено, зокрема, на "вище військове керівництво Євросоюзу, високопосадовців силових відомств країн - членів ЄС, представників європейських комерційних організацій у сфері виробництва озброєнь та військової техніки, задіяних у постачанні військової продукції" в Україну, вказали в середу у міністерстві закордонних справ РФ.

++16.27++

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили два російські літаки Су-25 "Грач" в середу, повідомляється на сторінці Командування ДШВ ЗСУ у Facebook. За його інформацією, броньовані літаки окупантів було збито розрахунками ПЗРК "Ігла" 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. У повідомленні також прикріплено відео, на якому зафіксовано збиття одного з літаків зенітниками 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

++15.57++

Енергодар вкотре зазнав обстрілів, місто відключене від електропостачання, повідомив міський голова Дмитро Орлов. "Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання у всьому місті. Працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку. Прогнозувати терміни відновлення електропостачання наразі неможливо", - написав Орлов у Telegram.

Ердоган закидає Заходу "провокації" проти РФ

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Країни заходу здійснюють відносно Росії "політику, базовану на провокуванні", вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Як приклад він навів постачання західними країнами зброї для України. "Ви не можете отримати результатів, поки ви прагнете підтримувати цю війну провокаціями", - заявив Ердоган журналістам під час візиту до столиці Сербії Белграда, цитує агенція dpa. При цьому президент Туреччини не назвав жодної конкретної країни Заходу. Говорячи про енергетичну кризу, влаштовану Москвою, Ердоган зауважив, що це було "помилкою" Європи "недооцінювати" Росію, тому вона має покладати провину за цю кризу на саму себе. "У час, коли усі нападають на них, Росія буде використовувати усі засоби та зброю, яка в неї є", - зазначив Ердоган.

++15.32++

Загиблого чоловіка знайдено на місці розбору завалів триповерхового житлового будинку в Слов'янську Донецької області, частково зруйнованого внаслідок обстрілу міста російськими окупантами вранці в середу, повідомляє ДСНС України. Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці події тривають.

++15.12++

Найбільша політична група Європейського парламенту - група Європейської народної партії - номінувала український народ та президента України Володимира Зеленського на здобуття цьогорічної премії Сахарова за свободу думки. "Ми не сумніваємося, що мужній народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським гідний того, щоб цього року здобути премію ім. Сахарова за свободу думки. Вони продовжують щодня захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що наше висування підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті", - прокоментувала рішення заступниця голови групи ЄНП у закордонних справах, депутатка ЄП Раса Юкнявічене, цитує офіційний сайт ЄНП.

Читайте також: Премію Сахарова присудили російському опозиціонеру Навальному

Данілов: Швидкої перемоги не буде

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловив думку, що українцям не варто розраховувати на швидку перемогу над російським агресором, однак він переконаний, що війна не триватиме роками. "Я хотів би не погодитися, що ми будемо боротися з цим агресором роками. Я більш оптимістичний у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися. Я дуже обережно до цього ставлюся. Я кажу, що раз – це буде непроста війна, два – перемога буде за нами, три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки", - сказав він в інтерв'ю LB.ua . Водночас секретар РНБО вважає, що Україна має зробити так, щоб після цієї війни у Росії знову не виникло бажання на когось нападати.

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Литва відправила Україні 105-мм гаубиці, повідомило у середу міністерство оборони країни. "Литва продовжує надавати матеріальну підтримку Збройним силам України. Наші 105-мм гаубиці на шляху до України. Україні потрібні безперервні постачання зброї. Ми не можемо робити паузи", - йдеться у повідомленні міноборони Литви у Twitter.

У ЄС хочуть обмежити ціни на газ з РФ

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Єврокомісія запропонує запровадити граничну межу цін на газ із Росії. "Ми запропонуємо граничну ціну на російський газ. Ми маємо урізати доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни проти України", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen). За її словами, ЄС вже готовий до цього кроку, адже на початку війни трубопровідний газ з РФ становив 40 відсотків від усього імпортованого до ЄС газу, а на даний момент його частка знизилася до 9 відсотків.

++14.40++

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, за яким українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду та робити пенсійні внески за родичів. Про це повідомляє провладна фракція Верховної Ради "Слуга народу".

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Взяття жінок в Україні на військовий облік відтермінували на рік

Міністерство оборони України відтермінувало строки взяття жінок низки професій та спеціальностей на військовий облік на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ підписав міністр оборони Олексій Резніков, повідомила його заступниця Ганна Маляр.

Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Таким чином, жодних заборон на виїзд жінок за кордон з 1 жовтня не буде.

При цьому Маляр наголосила, що норма про обов'язкову постановку жінок на військовий облік регулюється законом. Зараз профільний комітет парламенту опрацьовує пропозиції міноборони, щоби взяття на облік було виключно добровільним. "Після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами міноборони більше не буде", - написала Маляр на Facebook і додала, що на сьогодні в Україні немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Читайте детальніше: Військовий облік жінок в Україні відтермінували на рік

++14.09++

Єврокомісія пропонує п'ять мільярдів євро макрофіну Україні

Європейська комісія запропонувала сьогодні ще п'ять мільярдів євро макфрофінансової допомоги Україні. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Twitter. "Додатково до 10 мільярдів євро вже наданих як фінансова, гуманітарна чи військова допомога", - уточнила вона.

++13.57++

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня воєнної розвідки 7 вересня.

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Президент Росії Володимир Путін пригрозив повністю припинити постачання енергоресурсів до Європи в разі запровадження Європейським Союзом граничних цін на газ. "Є контрактні зобов'язання. Ухвалюватимуться якісь рішення політичного характеру, що суперечать контрактам? Та ми їх просто виконувати не будемо. І взагалі не будемо нічого постачати, якщо це суперечить нашим інтересам. У даному випадку - економічним. Ні газ не постачатимемо, ні нафту, ні вугілля. Нічого не постачатимемо", - сказав він.

++13.12++

Верховна Рада України на засіданні в середу проголосувала за те, що на посаду директора Національного антикорупційного бюро не може претендувати той, хто після початку повномасштабної війни РФ проти України перебував за кордоном сукупно більше 21 дня без поважної причини. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. "Чому саме 21 день, чому тільки для голови НАБУ, чому зараз - так ніхто і не пояснив. Але №8003 прийнято одразу в цілому", - написав він у Telegram.

Депутат додав: "Cкандальний №7654 пішов в утиль". Цей законопроєкт викликав стурбованість у послів Великої сімки. Ним пропонувалось, зокрема, скасувати вимогу до директора НАБУ не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

++12.50++

Верховна Рада України дала згоду на призначення головою Фонду державного майна народного депутата Рустема Умерова. Про це у Telegram повідомив його колега по фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Перед тим речниця провладної фракції в парламенті повідомила, що Умеров представив на засіданні "Слуги народу" своє бачення роботи на посаді голови Фонду і відповів на питання депутатів.

За законом, голова Фонду держмайна призначається президентом за згодою Верховної Ради.

++12.31++

Країни Балтії домовились заборонити в'їзд у ЄС туристам з РФ

Литва, Латвія та Естонія домовились заборонити в'їзд російським туристам із шенгенськими візами.

Шенгенська віза Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

Про це заявили міністри закордонних справ країн Балтії, повідомляє Reuters.

Рішення про заборону планують офіційно оформити до середини вересня. Вона не стосуватиметься всіх громадян, а включатиме винятки. Наприклад, для водіїв вантажівок чи тих, хто має в'їхати з гуманітарних або сімейних причин.

Читайте детальніше: Країни Балтії домовились заборонити в'їзд у ЄС туристам із РФ

++12.02++

Угорщина попросила Європейський Союз виключити з санкційних списків трьох російських підприємців: засновника USM Holdings Алішера Усманова, співвласника "Альфа-груп" Петра Авена та власника Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашнікова. Про це повідомило видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела. За це Будапешт нібито обіцяє не блокувати продовження санкцій ЄС щодо Росії.

Крім того, Угорщина запропонувала ЄС зробити додаткові виключення з санкцій для гуманитарних організацій, які підтримують зв'язок з деякими російськими банками, які підпадають під обмеження. Це прохання викликало в інших країн побоювання, що Будапешт хоче створити лазівки в санкціях, пише Politico.

++11.30++

Путін може зустрітися з Сі наступного тижня

Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться наступного тижня в Узбекистані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва, повідомив посол РФ у КНР російським ЗМІ. Це буде перший закордонний візит Сі від початку пандемії коронавірусу, зауважує агентство AFP.

Водночас речник китайського міністерства закордонних справ на запитання журналістів щодо візиту Сі відповів: "Мені немає чого сказати".

Як повідомляє Reuters, Путін сьогодні заявив, що Китай платитиме російському "Газпрому" половину суми в юанях, половину - в рублях.

++11.06++

Путін хоче обговорити з Ердоганом обмеження експорту зерна з України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що планує провести консультації з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо можливого обмеження вивезення зерна з України.

Фото: Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/REUTERS

"Ми зробили все, щоб українське зерно було вивезене. Результат: все зерно направлене не в країни, що розвиваються, а в країни ЄС", - сказав він Східному економічному форумі. За його словами, за програмою Організації Об’єднаних Націй для країн Африки завантажили два корабля з 87, на них було вивезено 60 тисяч тонн зерна з двох мільйонів. Інше зерно, як стверджує він, направили до країн Європейського Союзу. "Це черговий зухвалий обман", - заявив Путін.

Раніше постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що не відкидає відмови РФ від продовження укладеної Стамбулі "зернової угоди".

Читайте детальніше: Путін хоче обговорити з Ердоганом обмеження експорту зерна з України

++10.38++

Україна вимагає виправлення угорського шкільного підручника з географії

Українські дипломати провели 6 вересня зустріч у міністерстві закордонних справ Угорщини, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних і викривлених фактів про Україну. "МЗС України відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині. Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації", - написав у Facebook речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

За даними ЗМІ, в розробленому в Угорщині шкільному підручнику з географії для восьмого класу повідомляється, що Україна має лише одні гори - Карпати, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст", а протистояння етнічних українців і росіян в Україні "спровокувало збройний конфлікт за Крим". При цьому там додається картинка, на якій прапор України тягнуть на себе ведмідь з символікою РФ і чоловіки з символікою США та Європейського Союзу.

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Минулої доби внаслідок обстрілів з боку російської армії на Донеччині загинули троє мирних жителів, двоє отримали поранення.

Як повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, вранці у Слов'янську солдати РФ обстріляли філію школи та поцілили у багатоповерхівку.

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Над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник-розвідник, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вночі армія РФ обстрілювала Нікопольський район з "Градів", мінометів і важкої артилерії. Постраждалих немає, масштаби руйнацій з’ясовуються.

Пожежу на нафтобазі в Кривому Розі, по якій росіян завдали ракетного удару 6 вересня, вночі вогнеборці вгамували після 16 годин роботи.

++09.33++

ЗСУ просуваються вперед на Херсонщині - міноборони США

У міністерстві оборони США бачать ознаки того, що Збройні сили України просуваються вперед у контрнаступі в Херсонській області. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

Він також підтвердив офіційно, що США мають інформацію про те, що РФ звернулася до Північної Кореї з проханням про боєприпаси. "На даний момент я не можу надати більше деталей, але це демонструє та вказує на ситуацію, в якій опинилася Росія, з точки зору її логістики та можливостей забезпечення", -сказав він.

++09.09++

Нова британська прем'єрка прийняла запрошення до Києва

Нова прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс, як і обіцяла, першим із закордонних лідерів зателефонувала президентові України Володимиру Зеленському.

Фото: Danny Lawson/empics/picture alliance

"Це велика честь для України", - наголосив Зеленський. "Почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави", - розповів він.

Під час розмови Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Київ "незабаром".

Другим британська прем'єрка поговорила з президентом США Джо Байденом. Темою розмови, в тому числі, була Україна.

Читайте детальніше: Трасс першому подзвонила Зеленському: прийняла запрошення в Київ

++08.47++

Вночі російська армія завдала двох ракетних ударів по Немишлянському району Харкова. "Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо - без постраждалих", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби внаслідок обстрілів з боку солдатів РФ у регіоні отримали поранення четверо людей.

++08.28++

Німеччина дала Україні радіолокаційну станцію Cobra

Німеччина передала Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби COBRA. Про це свідчать дані на сайті німецького уряду.

Cobra Фото: picture-alliance/dpa/S. Gollnow

За останній тиждень ФРН також поставила в Україну ще п'ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Усього Збройні сили України наразі отримали 20 з 30 обіцяних німецьким урядом "Гепардів", які за планом мали бути доставлені до кінця літа.

Нових позицій до списку зброї, яку Німеччина готується передати Україні, останнім тижнем не додавали.

Читайте детальніше: Німеччина дала Україні радіолокаційну станцію Cobra

++08.09++

Збройні сили України протягом минулої доби відбили атаки РФ у районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ протягом доби завдала понад сім ракетних і 25 авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах на території України. Внаслідок цього постраждала інфраструктура в районах Харкова та сіл Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок і Безіменне. На інших напрямках російські солдати обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Авіація сил оборони України 6 вересня знищила склад боєприпасів, уразила майже 40 опорних пунктів і місць скупчення живої сили та техніки РФ. Загалом, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили: літак Су-25, вертоліт Ка-52, безпілотник і п'ять крилатих ракет типу Х-101. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ вразили сім пунктів управління і 13 об'єктів зосередження живої сили противника. "В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонна переправи, три склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня. Тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів", - ідеться у зведенні.

++07.55++

Зеленський про звіт МАГАТЕ: Підтримаємо лише демілітаризовану "зону захисту ЗАЕС"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) за підсумками візиту його місії на окуповану РФ Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС Фото: Sergei Malgavko/TASS]/dpa/picture alliance

Зеленський привітав, що у звіті відзначається присутність російської військової техніки на території ЗАЕС, акцентований тиск на українських атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію.

Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ та очільника місії на ЗАЕС Рафаеля Гроссі створити зону захисту на станції, то Зеленський сказав, що треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту. "Що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС, а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту", - зазначив він.

Читайте детальніше: Зеленський - МАГАТЕ: Підтримаємо лише демілітаризовану "зону захисту ЗАЕС"

++07.36++

У відеозверненні за підсумком 195-го дня війни президент України Володимир Зеленський розповів, що знову провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. "Максимально швидко й точно вирішуємо всі питання, пов'язані з просуванням наших Збройних сил, знищенням окупантів. 50 тисяч російських життів уже пішло на цю абсолютно безглузду для Росії війну. І окупантів не хвилює навіть такий рівень втрат", - сказав він.

Зеленський повідомив, що лише за першу половину 6 вересня українським військовим вдалося збити п'ять з шести російських ракет Х-101, випущених по території країни. "Це дорога втрата для Росії. І це порятунок багатьох українських життів", - сказав він. Президент України подякував військовим повітряного командування "Південь", які збили чотири з цих ракет.

Зеленський також подякував воїнам 79-ї десантно-штурмової бригади, яка стримує РФ на донецькому напрямку. Президент зауважив, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. "Це 1300 кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші ніби забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках - абсолютні молодці, абсолютні герої: і на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі та сходу країни", - наголосив він.

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++07.17++

Зеленський про візові обмеження ЄС для росіян: Це ще не повний бан

Президент України Володимир Зеленський привітав затвердження Європейською комісією пропозиції щодо призупинення спрощеного візового режиму між Європейським Союзом і Росією.

"Звичайно, це ще не повний візовий бан. Але це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи", - сказав він у традиційному відеозверненні за підсумками доби. Зеленський додав: "Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто в себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них. І не можна сприймати спокійно, що російські пропагандисти досі мають змогу перебувати у європейських країнах, щоденно брехати в репортажах і включеннях з європейських столиць. Брехати про Європу, принижувати Європу, і при цьому перебувати у Європі. Абсурд, який треба негайно припиняти".

На його переконання, крім морального боку питання, це також питання безпеки. "Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа - не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує", - сказав президент України.

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