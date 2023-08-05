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РФ підняла винищувач над Чорним морем нібито через дрон США

Ігор Бурдига
2 год. тому

Міноборони Росії стверджує, що розвідувальний дрон США мав намір порушити її повітряний простір над Чорним морем. Щоб його зупинити, в повітря підняли винищувач. Де саме стався інцидент, не повідомляється.

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Безпілотник MQ-9 Reaper виконує тренувальний політ
Безпілотник MQ-9 Reaper виконує тренувальний політФото: Dylan Stewart/Image of Sport/Newscom/picture alliance

Безпілотний літальний апарат нібито наближався до кордону Росії над акваторією Чорного моря, повідомило ввечері у суботу, 5 серпня, міністерство оборони РФ.

Для "розпізнання повітряної цілі та недопущення порушення державного кордону" російські військові підняли в повітря винищувач Су-30. Той впізнав в безпілотнику американський розвідувальний дрон MQ-9A "Reaper". Після цього безпілотник "виконав розворот" від кордону РФ, стверджує російське оборонне відомство. Де саме стався інцидент, не повідомляється. Як відомо, акваторія Чорного моря навколо Криму, як і повітряний простір не є російською територією, оскільки Крим є українським півостровом, який Росія анексувала у 2014 році.

ВПС США поки не прокоментували інцидент.

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Березневе перехоплення "Reaper"

У середині березня схожий інцидент призвів до падіння американського БПЛА MQ-9 над Чорним морем. Тоді міноборони РФ послало два винищувачі на перехоплення дрона, який нібито летів з вимкненими транспондерами, порушуючи "кордони району тимчасового режиму використання повітряного простору". Однак відомство стверджувало, що безпілотник впав, втративши управілння через різкий маневр.

Європейське командування збройних сил США (EUCOM) натомість стверджувало, що один із російських літаків Су-27 зачепив пропелер MQ-9, відтак американські сили були змушені затопити дрон у міжнародних водах. Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер тоді називав дії російських пілотів небезпечними та непрофесійними і запевняв, що MQ-9 виконував "рутинні операції в міжнародному повітряному просторі".

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