РФ стає зовнішньоекономічним партнером-маргіналом ФРН

Упродовж жовтня німецькі компанії експортували до РФ товарів на суму 600 мільйонів євро, що значно менше, порівняно з торішнім показником. РФ стрімко втрачає позиції в переліку найважливіших торговельних партнерів ФРН.

Німецькі експортери вивезли до Росії у жовтні 2023 року товарів на загальну суму 600 мільйонів євро, що на 37,3 відсотка менше порівняно з аналогічним торішнім показником. Такі дані оприлюднило у вівторок, 21 листопада, Федеральне статистичне відомство Німеччини.

За даними відомства, за обсягом експорту РФ опинилася на 18-му місці в переліку найважливіших країн-експортерів Німеччини за межами ЄС, коли ще в лютому 2022 року Росія перебувала на п'ятому місці в цьому списку.

Нагадаємо, уряд ФРН підтримує всі запроваджені ЄС санкційні обмеження проти РФ у відповідь на її агресивну повномасштабну війну проти України. Нині дедалі більше німецьких компаній згортають свою діяльність у РФ або ж оголосили вихід з російського ринку найближчим часом.

Геополітика впливає на динаміку експорту з ФРН за межі ЄС

Загалом у жовтні німецький експорт до так званих третіх країн становив 58,4 мільярда євро й зріс на 1,7 відсотка порівняно з вереснем, однак скоротився на 6,6 відсотка в порівнянні з аналогічним торішнім місяцем. Примітно, що експорт до демократичних країн зростав, а до країн з авторитарною формою правління - скорочувався.

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Найважливішим зовнішньоекономічним партнером ФРН за межами ЄС залишаються Сполучені Штати, які імпортували в жовтні німецьких торів на загальну суму 14,3 мільярда євро, що на 2,3 відсотка більше порівняно з жовтнем 2022 року. На другому місці в цьому переліку опинився Китай - німецькі експортери реалізували в КНР своїх товарів на суму 7,9 мільярда євро. На відміну від США, торгівля з Піднебесною продемонструвала падіння на 6,7 відсотка порівняно з аналогічним торішнім показником.

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Третє місце в переліку найважливіших партнерів ФРН за межами ЄС за Великобританією, куди німецькі експортери вивезли в жовтні товарів на загальну суму 6,8 мільярда євро - зростання на 8,6 відсотка у річному вимірі, підрахували в відомстві.