Росія перекидає ППО до Білорусі - Генштаб ЗСУ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями неділі, 21 серпня (час київський).

++09.38++

Російські війська вночі обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, на Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на одному із підприємств. У місті понівечена школа, один будинок зруйнований, два десятки - пошкоджені, виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла залишаються понад три тисячі нікопольчан. У Марганці знеструмлені понад дві тисячі помешкань.

++09.20++

У Підмосков'ї увечері в суботу, 20 серпня, вибухнув позашляховик, у якому перебувала дочка публіциста, ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна Дар'я. Жінка загинула на місці, повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, автівка належала її батьку.

Дар'я поверталася з фестивалю "Традиція", на якому читав лекцію Олександр Дугін, повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на знайомого сім'ї Петра Лундстрема. За його словами, спочатку планувалося, що Дугін поїде в одній машині з дочкою, але в останній момент він вирішив виїхати іншим авто слідом за нею. Дугін опинився на місці події за кілька хвилин після вибуху, вказують очевидці.

Причиною того, що сталося, спочатку розглядався вибух балона з газом, але потім пріоритетною версією став замах на вбивство з використанням саморобного вибухового пристрою, зазначає Telegram-канал 112.

++09.07++

У Харківській області на 23-24 серпня запроваджують подовжену комендантську годину. Із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19.00 годин до 7.00 годин наступного дня. А упродовж Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.



"Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях - це наша безпека", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

++08.40++

Російські війська під час нічних атак крилатими ракетами типу "Калібр" влучили по зерносховищу на Одещині, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Ворожа атака 5 ракетами. Дві збиті над морем. Три вдарили по території одного із сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучення в зерносховище", - написав він у Telegram. За його словами, постраждалих немає.

++07.35++

Росія перекидає ППО до Білорусі - Генштаб ЗСУ

Росія переміщує свої засоби протиповітряної оборони (ППО) на територію Республіки Білорусь, інформує генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. "Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові заявили про мінометні обстріли населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка Сумської області. "На Харківському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів", - повідомляють у ЗСУ.

На Донецькому напрямку РФ намагається продовжити наступальні дії. "На Миколаївському напрямку веде наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають", - заявляє Генштаб.

++07.00++

Усик здобув перемогу над Джошуа

Усик та Джошуа на рингу

У ніч з 20 на 21 серпня український боксер Олександр Усик за результатами 12 раундів переміг британця Ентоні Джошуа в бою-реванші за звання чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Бій відбувся на спортивному комплексі "Король Абдалла Спортс Сіті" у Джидді (Саудівська Аравія). Усик переміг за рішенням суддів.

"Я дарую цю перемогу своїй країні, своїй родині, своїй команді та всім військовим, які захищають країну", - цитує боксера AFP.

Як Усик "Червону калину" заспівав (18.08.2022)