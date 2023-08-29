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Росія перекидає елітні підрозділи на вразливі позиції - ISW

Анастасія Шепелева
29 серпня 2023 р.

Через виснаження елітних підрозділів РФ навряд чи здатна підтримувати складні оборонні операції та проводити наступальну кампанію, вважають в ISW.

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Російські військові на параді 9 травня
Російські військові на параді 9 травняФото: Alexander Zemlianichenko/AP

Російське військове командування кидає елітні повітряно-десантні війська на захист вразливих позицій від українського контрнаступу. Про це йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за понеділок, 28 серпня.

Так, російське військове командування перекинуло підрозділи 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії (ДШД) для посилення російських позицій поблизу Роботиного, ймовірно, з району Кремінної в Луганській області, пишуть аналітики на основі геолокаційних кадрів за 27 серпня.

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На думку експертів, це свідчить про те, що російські війська можуть використовувати елітні підрозділи для посилення критично важливих секторів на лінії фронту.

В ISW нагадують, що таку практику у Москві застосовували і раніше. Так, 7-му гвардійську гірськострілецьку дивізію ПДВ з Херсонської області перекинули для підтримки російської оборони на сході та заході Запорізької області, а підрозділи повітрянодесантних військ (ПДВ) з Луганської області переміщали для захисту від українських контрнаступів на флангах Бахмута.

Виснаженість елітних підрозділів РФ обмежує дії на фронті

Експерти вважають, що через покладання РФ надій на ПДВ як наступальну, так і оборонну силу, ці підрозділи можуть бути виснажені через високий оперативний темп. У свою чергу це, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції і майже напевно зірве будь-які російські наміри відновити широкомасштабні наступальні операції, у яких переважно покладалися на елітну піхоту, якої зараз бракує Росії, йдеться в огляді.

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