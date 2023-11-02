Росія вийшла з договору про заборону ядерних випробувань

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про відкликання участі Росії у договорі про заборону ядерних випробувань, що дозволить Москві поновити тестування.

Президент РФ Володимир Путін у четвер, 2 листопада, підписав закон, що відкликає ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Відповідний документ розмістили в четвер, 2 листопада, на офіційному порталі правової інформації, пише "Інтерфакс".

25 жовтня таке рішення одноголосно підтримали всі 156 членів верхньої палати російського парламенту.

Під час розгляду питання в Держдумі її голова В'ячеслав Володін зазначав, що рішення про відкликання ратифікації відповідає національним інтересам Росії і буде дзеркальною відповіддю США, які не ратифікували договір. Водночас, на думку заступника глави міністерства закордонних справ РФ Сергія Рябкова, немає прямого зв'язку між дератифікацією Росією ДВЗЯВ і новою гонкою озброєнь.

ДВЗЯВ досі не ратифікували США та Китай

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань було ухвалено Генасамблеєю ООН у 1996 році. Росія ратифікувала документ, США та Китай не зробили цього. СРСР провів останнє випробування ядерної зброї у 1990 році, Росія не проводила їх жодного разу. США робили це 1992 року. Відтоді у світі було зафіксовано 10 випробувань: Індія та Пакистан провели по два тести у 1998 році, а решта припали на Північну Корею.

На Заході неодноразово висловлювали занепокоєння через регулярні ядерні погрози з боку російського керівництва та державної пропаганди.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав рішення РФ вийти з договору черговим "гнітючим рішенням" Путіна. "Це нехороший розвиток подій для світу", - сказав він 6 жовтня.

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