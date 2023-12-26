  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиРосійська Федерація

Росія оголосила в розшук творця "Масяні"

Ілля Коваль
26 грудня 2023 р.

Олег Куваєв - у розшуку, бо в одному з епізодів "Масяні" головна героїня пояснює російським солдатам, як здатися в полон через український проєкт "Хочу жити".

https://p.dw.com/p/4aa7w
Олег Куваєв
Олег КуваєвФото: Oleg Kuvaev

Творця мультсеріалу "Масяня" Олега Куваєва оголосили в розшук у Росії. Розміщення в базі даних міністерства внутрішніх справ РФ відповідної інформації ЗМІ помітили у вівторок, 26 грудня.

У жовтні проти нього порушили кримінальну справу за обвинуваченням у "публічних закликах до діяльності, спрямованої проти держави". За даними петербурзьких видань, приводом послугував епізод "Масяні", в якому головна героїня пояснює російським солдатам, як здатися в полон через український проєкт "Хочу жити".

Куваєв після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну випустив кілька антивоєнних епізодів "Масяні"

"Масяня" Олега Куваєва
Під час повномасштабної війни Росії проти України Куваєв зробив кілька антивоєнних епізодів "Масяні"Фото: Youtube/Masyanya Kuvaeva

22 грудня міністерство юстиції РФ внесло його до реєстру так званих "іноземних агентів". Мультиплікатор живе в Ізраїлі.

Крім Куваєва, в розшук оголосили автора ще одного мультсеріалу Mr. Freeman Павла Мунтяна, а також ексдепутата Державної думи РФ Дмитра Гудкова. Раніше проти них завели кримінальні справи за статтею про "фейки" про російську армію.

Автор Масяні про "хороших" росіян і війну в Україні