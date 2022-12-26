РФ оголосила у розшук журналіста-розслідувача Христо Грозєва

Журналіста-розслідувача Bellingcat, який неодноразово писав про злочини Росії під час агресії проти України, звинуватили у "розповсюдженні фейків про російську армію".

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача, керівника Bellingcat Христо Грозєва в рамках кримінальної справи. Відповідна інформація була оприлюднена в понеділок, 26 грудня, в російській базі даних "Розшук".

Хоча правоохоронці не вказують, в чому саме звинувачують журналіста, державна російська агенція "РІА "Новості" з посиланням на власне джерело пише, що кримінальна справа порушена "за розповсюдження фейків про російську армію".

Сам Грозєв каже, що не поінформований на якій підставі Кремль оголосив його в розшук. "У певному сенсі це не має значення - роками вони ясно давали зрозуміти, що бояться нашої роботи і не зупиняться ні перед чим, щоб змусити її зникнути", - написав він у Twitter.

Хто такий Грозєв

Христо Грозєв - громадянин Болгарії. В команді Bellingcat він спеціалізується на Росії, займається вивченням загроз безпеці, екстериторіальних спецоперацій та інформаційних воєн.

Зокрема його команда розслідувала отруєння у Великобританії у 2018 році колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля російськими спецслужбами із застосуванням бойової отруйної речовини з сімейства "Новачок". Також він разом з журналістами інших видань розслідував отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального в 2020 році.

Окрім того, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Bellingcat писало про діяльність російських спецслужб, пов'язану з Україною. Зокрема в 2021 році видання оприлюднило імена проросійських сепаратистів на Донбасі, відповідальних за трагедію рейсу МН17. А у 2021 році воно опублікувало розслідування щодо зриву спецоперації з затримання Україною найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Розслідування злочинів Росії проти України

З лютого 2022 року Bellingcat спільно з іншими ЗМІ опублікувало низку розслідувань щодо ситуації в російській армії і силових структурах, а також щодо злочинів, які вчиняє російська армія на території України.

Одним з найбільш резонансних в цьому напрямі стало розслідування розслідування The Insider, Bellingcat та Der Spiegel щодо діяльності секретного підрозділу головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил Росії, який займається наведенням високоточних ракет по цілях в Україні та може бути причетним до ударів по цивільній інфраструктурі.

У липні ФСБ РФ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією російського відомства, планувала викрасти російський військовий літак. Про порушення справи та її кваліфікацію відомство не повідомляло. Грозєв заявив, що не брав участі в операції українських спецслужб, а разом із командою Bellingcat готував документальний фільм.