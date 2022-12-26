РФ оголосила у розшук журналіста-розслідувача Христо Грозєва
Катерина Вєнкіна | Степан Смишляєв
41 хв. тому
Журналіста-розслідувача Bellingcat, який неодноразово писав про злочини Росії під час агресії проти України, звинуватили у "розповсюдженні фейків про російську армію".
https://p.dw.com/p/4LR8a
Реклама
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача, керівника Bellingcat Христо Грозєва в рамках кримінальної справи. Відповідна інформація була оприлюднена в понеділок, 26 грудня, в російській базі даних "Розшук".
Хоча правоохоронці не вказують, в чому саме звинувачують журналіста, державна російська агенція "РІА "Новості" з посиланням на власне джерело пише, що кримінальна справа порушена "за розповсюдження фейків про російську армію".
Сам Грозєв каже, що не поінформований на якій підставі Кремль оголосив його в розшук. "У певному сенсі це не має значення - роками вони ясно давали зрозуміти, що бояться нашої роботи і не зупиняться ні перед чим, щоб змусити її зникнути", - написав він у Twitter.
Хто такий Грозєв
Христо Грозєв - громадянин Болгарії. В команді Bellingcat він спеціалізується на Росії, займається вивченням загроз безпеці, екстериторіальних спецоперацій та інформаційних воєн.
Окрім того, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Bellingcat писало про діяльність російських спецслужб, пов'язану з Україною. Зокрема в 2021 році видання оприлюднило імена проросійських сепаратистів на Донбасі, відповідальних за трагедію рейсу МН17. А у 2021 році воно опублікувало розслідування щодо зриву спецоперації з затримання Україною найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".
Одним з найбільш резонансних в цьому напрямі стало розслідування розслідування The Insider, Bellingcat та Der Spiegel щодо діяльності секретного підрозділу головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил Росії, який займається наведенням високоточних ракет по цілях в Україні та може бути причетним до ударів по цивільній інфраструктурі.
У липні ФСБ РФ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією російського відомства, планувала викрасти російський військовий літак. Про порушення справи та її кваліфікацію відомство не повідомляло. Грозєв заявив, що не брав участі в операції українських спецслужб, а разом із командою Bellingcat готував документальний фільм.
Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії