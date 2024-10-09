РФ била по Україні балістикою і БпЛА: є руйнування

Під час нічної атаки проти України російські війська випустили три балістичні ракети й 22 БпЛА типу Shahed, підрахували в ПС ЗСУ. Більшість засобів ураження вдалося збити.

Війська РФ не припиняють завдавати масованих ударів по цивільній інфраструктурі та промислових об'єктах України. Так, під час вчиненої в ніч на середу, 9 жовтня, атаки російські агресори застосували проти України три балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 і 22 ударних безпілотники, повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За даними пресслужби, українським оборонцям вдалося знешкодити 21 з 22 запущених російських дронів.

Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку РФ, кажуть у ПС ЗСУ. Натомість про факти збиття балістики не повідомляється.

Балістичними ударами пошкоджено промоб'єкт на Полтавщині

Водночас голова Полтавської ОВА Філіп Пронін поінформував , що напередодні ввечері війська РФ атакували Полтавщину трьома балістичними ракетами.

"Є пошкодження промислового обʼєкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Ввечері вівторка моніторингові канали повідомляли про рух балістичних ракет з території РФ у напрямку Кременчука й Полтави.

На Одещині дрони пошкодили житлову багатоповерхівку

Про шкоду внаслідок російської нічної атаки повідомила також Одеська ОВА. За даними голови відомства Олега Кіпера, внаслідок падіння уламків одного зі збитих російських безпілотників, "в Одеському районі пошкоджено скління та фасад дев'ятиповерхівки, без подальшого займання".

"Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості", - додав посадовець. Крім того, за словами Кіпера, унаслідок атаки сталося займання мансардного поверху недобудови, але пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Зафіксовано також пошкодження скління корпусу одного з медичних закладів, поінформував голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, останнім часом війська РФ посилили ракетно-дронові удари по Одещині, зокрема по портовій інфраструктурі.