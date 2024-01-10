Росія обстрілює Схід та Південь: є загиблі і поранені

Внаслідок обстрілів Росією східних та південних українських областей у середу, 10 січня, є загиблі і поранені цивільні.

На Харківщині російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп'янського району. За даними голови обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, через удар загинула 48-річна жінка. "Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Унаслідок обстрілу виникла пожежа в школі", - написав Синєгубов у Telegram.

Читайте також: РФ готує наступ на Харківщині? ГУР і ЗСУ відреагували на статтю Telegraph

Постраждалі на Херсонщині

У Херсонській області вдень були обстріляні житлові будинки у Новодмитрівці Бериславського району - там у власній оселі постраждав 58-річний місцевий житель. Під вечір російська армія завдала ударів по селу Червоний Маяк. "Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше сім житлових будинків. Постраждало подружжя - чоловік 1959 року народження та жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок та вибухові травми", - повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

У небі над Синельниківським районом Дніпропетровської області українська протиповітряна оборона збила запущену Росією керовану авіаційну ракету КАР Х-59, повідомило повітряне командування "Схід".

Рятувальники витягують з-під завалів постраждалих від російського ракетного обстрілу 8 січня 2024 року. Фото: State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/REUTERS

Загалом, за даними генерального штабу Збройних сил України, протягом доби російські війська завдали по Україні два ракетні і 29 авіаційних ударів, а також здійснили 19 обстрілів українських населених пунктів та позицій українських військ із реактивних систем залпового вогню.

Генштаб повідомляє: авіаційні удари завдані у районах населених пунктів Вільча, Петропавлівка та Вільхуватка Харківської області, Новомихайлівка Донецької області, у районі Серебрянського лісництва в Луганській області.

Артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських окупантів за добу зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Середина-Буда на Сумщині, Авдіївка, Костянтинівка та Вугледар на Донеччині.

Читайте також:

Як живе прифронтовий Херсон під регулярними обстрілами