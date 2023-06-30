Росія обстріляла школу на Донеччині, двоє загиблих

За добу російські війська завдали 82 удари по Україні, зокрема на Запоріжжі, Донеччині, Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Російські війська 82 рази за добу атакували Україну, зазначає у вечірньому зведенні генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю, 30 червня.

"Загалом протягом доби противник завдав 8 ракетних та 34 авіаційні удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, - зазначили в генштабі. - На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, пошкоджено понад 20 цивільних житлових будинків та навчально-виховний комплекс".

Обстріл школи на Донеччині: двоє загиблих

Так, внаслідок обстрілу школи в селі Сергіївка, що на Донеччині, загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка, повідомили в Офісі генерального прокурораУкраїни. Поранень зазнали ще шестеро працівників навчального закладу, їх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Як зауважили в прокуратурі, частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.

Через обстріли Серебрянки та Авдіївки поранень зазнали двоє людей, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Двоє поранених на Херсонщині

Внаслідок ранкового обстрілу Росією Херсона важких поранень зазнала 72-річна жінка, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін. Крім того, за його словами, Росія ударила і по селу Михайлівка, де був поранений 70-річний чоловік.

Троє загиблих у Запорізькій області

У Запорізькій області загинули троє цивільних, повідомив глава ОВА Юрій Малашко. "У Новоданилівці 66-річна жінка, в Оріхові 51-річний чоловік, а у Малій Токмачці - 66-річний чоловік. З Оріхова до медичного закладу евакуювали 52-річного чоловіка, який отримав поранення", - написав він у Telegram.

За його даними, вночі росіяни "хаотично били" по 16 населеним пунктам, зокрема і Запоріжжю. Руйнування зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури.