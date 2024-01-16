Росія обстріляла ракетами центр Харкова

Під ракетним обстрілом Росії опинився центр Харкова, де немає жодних військових об'єктів, повідомив мер міста Ігор Терехов. Кількість постраждалих унаслідок ударів Росії по місту зростає.

Війська Росії обстріляли ввечері вівторка, 16 січня, балістичними ракетами середмістя Харкова. Про обстріл повідомив спочатку мер міста Ігор Терехов. "Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні", - написав Терехов у Telegram-каналі.

Згодом він уточнив, що під ракетний удар потрапив саме центр міста, де немає військових об'єктів. "Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених", - зазначив харківський міський голова.

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Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов уточняв кількість постраждалих кількаразово: за останніми даними, їх 16, двоє жінок у тяжкому стані.

Він поінформував, що попередньо Харків обстріляли російськими ракетами С-300, що так само летять балістичною траєкторією. Раніше про пуски саме ракет типу С-300 з території Бєлгородської області Росії повідомляли й моніторингові канали.