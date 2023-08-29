Росія обстріляла Куп'янськ, є загиблий

Внаслідок артилерійського обстрілу Куп'янська, що на Харківщині, загинула людина. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Обстріл стався зранку вівторка, 29 серпня.

За словами Синєгубова, загиблому було 45 років, він працював охоронцем на м'ясокомбінаті, пошкодженому при обстрілі.

Також внаслідок обстрілу у приватному будинку постраждав 67-річний чоловік , який однак відмовився від госпіталізації.

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Як повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram, у зв'язку з обстрілом розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Наприкіці минулого тижня російські війська обстріляли кафе у селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, одна - отримала поранення.

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