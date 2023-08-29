  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Росія обстріляла Куп'янськ, є загиблий

Роман Губа
29 серпня 2023 р.

Внаслідок артилерійського обстрілу Харківщини загинув охоронець м'ясокомбінату у Куп'янську.

https://p.dw.com/p/4Vhy2
Куп'янськ (фото з архіву)
Куп'янськ (фото з архіву)Фото: Dimitar Dilkoff/AFP

Внаслідок артилерійського обстрілу Куп'янська, що на Харківщині, загинула людина. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Обстріл стався зранку вівторка, 29 серпня.

За словами Синєгубова, загиблому було 45 років, він працював охоронцем на м'ясокомбінаті, пошкодженому при обстрілі.

Також внаслідок обстрілу у приватному будинку постраждав 67-річний чоловік , який однак відмовився від госпіталізації. 

Читайте також:Лікарні в окупації: госпіталь замість пологового будинку 

Як повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram, у зв'язку з обстрілом розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. 

Наприкіці минулого тижня російські війська обстріляли кафе у селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, одна - отримала поранення.

Читайте також: Куп'янськ: обстріли та евакуація цивільних

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Дрон Matrice 600 (ілюстративне фото)

Держспецзв'язку: Щоденно Україна втрачає до 45 дронів

Конфлікти29 серпня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Копії німецької залізниці (символічне фото)

Інфраструктура та брак кадрів: ФРН стикнулася з проблемами

Інфраструктура та брак кадрів: ФРН стикнулася з проблемами

Економіка29 серпня 2023 р.
До 80 відсотків покалдів українського вугілля перебувають на окупованих територіях

Українські природні ресурси як здобич Росії

Українські природні ресурси як здобич Росії

Економіка28 серпня 2023 р.
Корупційні скандали в умовах війни дедалі більше обурюють українців

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Корупція28 серпня 2023 р.
Українські військовослужбовці біля Бахмута Донецької області, квітень 2023 року

"Армія тримається на дисципліні". Як карають військових

"Армія тримається на дисципліні". Як карають військових

Політика28 серпня 2023 р.
external

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Конфлікти25 серпня 2023 р.42:31 хв.
DW розмовляє зі школярами на ганку школи

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

Освіта25 серпня 2023 р.
На головну сторінку