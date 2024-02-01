Росія обстріляла Херсонщину та Дніпропетровщину, є поранені

Росія обстріляла Херсонщину та Дніпропетровщину, є поранені1 лютого 2024 р.
Російські військові вдень 1 лютого обстріляли Херсонську область, внаслідок чого було поранено жінку у Бериславі. Місто атакували з безпілотників, ідеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у Telegram.
Крім цього, під російським вогнем також опинилося село Тягинка. “Внаслідок чергових обстрілів пошкоджено оселі місцевих жителів. На щастя, люди не постраждали”, - повідомляє Херсонська ОВА.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, своєю чергою, повідомив про те, що російські військові близько 18:13 почали обстріл міста з окупованого ними лівого берега Херсонської області.
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РФ атакувала Дніпропетровщину ракетою
Цього ж дня армія РФ атакувала Нікополь артилерією та дронами-камікадзе, а також вдарила безпілотниками по Марганецькій, Мирівській та Покровській сільським громадам Дніпропетровської області, про що у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Лисак
“Загалом на території району пошкоджені дев’ять приватних будинків та дві господарські споруди. Руйнування є на сільськогосподарському підприємстві. Побиті й гаражі, авто. Зачепило лінії електропередач”, - повідомив він.
Крім цього, російські війська атакували Новомосковський район області ракетою. "Агресор поцілив ракетою. Виникла пожежа, яку вже приборкали", - заявив Лисак.
Крім цього, як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, близько 20-ї години на межі Херсонської та Миколаївської області було зафіксовано ударні безпілотники типу "Shahed", які рухалися в західному напрямку.