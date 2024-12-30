Росія обстріляла Харківщину та Дніпропетровщину

Внаслідок обстрілу Росією Куп'янського району на Харківщині загинула жінка. Також армія РФ близько 30 разів атакувала громади на Нікопольщині, унаслідок чого є постраждалі.

У понеділок, 30 грудня, внаслідок обстрілу Росією селища Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині загинула жінка, повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, яка йшла вулицею. Дані особи ще встановлюються. Пошкоджений багатоквартирний будинок", - написав Синєгубов у Telegram.

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Протягом цього дня російські війська також близько 30 разів обстріляли чотири громади в Нікопольському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого постраждала одна людина.

"Майже три десятки разів від ранку російська армія била по Нікопольщині. Цілили по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській громадах. Осколкові поранення отримав 40-річний чоловік", - написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, там також пошкоджені промислове підприємство, три заправки, три вантажівки, мікроавтобус і екскаватор, зруйновано приватний будинок і господарську споруду.

Нагадаємо, 26 грудня російські війська атакували з використанням FPV-дрона багатоповерховий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області, внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень.