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Росія обстріляла Харків з РК "Іскандер" - Нацполіція

Роман Губа
16 вересня 2023 р.

По Холодногірському району Харкова завдано п'ять ударів, поранені п'ятеро цивільних.

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Пуск ракети з РК "Іскандер-К"
Пуск ракети з РК "Іскандер-К"Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

За уточненими даними, для ударів по Холодногірському району Харкова, що були завдані Росією вранці у суботу, 16 вересня, були використані ракетні комплекси "Іскандер", а не ЗРК С-300, як повідомлялося раніше.

"Пошкоджені будівлі, п'ятеро поранених та семиметрова вирва. Росіяни знову калічать цивільних. Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу "Іскандер К". Постраждалих доставили в лікарню, це пересічні цивільні", - повідомив заступник начальника головногоу управління Національної поліції Харківщини - начальник слідчого управління Сергій Болвінов у Facebook.

Дещо раніше у цей день голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок обстрілу Холодногірського района Харкова з ЗРК С-300 поранення дістали п'ятеро цивільних. 

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На Харківщині двоє загиблих

Двоє людей загинули і двоє дістали поранення внаслідок російських обстрілів населених пунктів Харківщини 16 вересня, повідомляє офіс генпрокурора України.  

За даними слідства, близько 11.00 російська армія обстріляла з артилерії село Петропавлівка Куп'янського району, внаслідок чого поранено мирного мешканця та пошкоджено автомобіль. Приблизно тоді ж під обстріл потрапило селище Козача Лопань, там пошкоджені житлові будинки та кіоски. Біля села Стрілечтя в Харківському районі було обстріляно автомобіль, через що загинули двоє людей - чоловік і жінка, поранений 73-річний мирний житель.

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Обстріл Херсонщини: є постраждалі

Цього ж дня російська армія атакувала Берислав у Херсонській області. За даними місцевої влади, обстріляний один з багатоквартирних будинків у місті. У ньому, у власній квартирі поранення дістала 63-річна жінка, її госпіталізовано у стані середньої тяжкості, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За кілька годин до цього, за даними влади Херсонщини, російська армія обстріляла село Львово у Тягінській громаді. Внаслідок обстрілу пошкоджені скління, дах та стіни місцевого ліцею. 

 

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