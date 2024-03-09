Росія обстріляла Донеччину і Дніпропетровщину: є загиблі

Російські війська з артилерії обстріляли Часів Яр на Донеччині і Червоногригорівську громаду у Дніпропетровській області. Двоє людей загинули.

Російські окупанти в суботу, 9 березня, обстріляли з артилерії Часів Яр Донецької області, повідомляють у обласній військовій адміністрації (ОВА). Внаслідок обстрілу загинув 46-річний чоловік. В повідомленні зазначають, що пошкоджено дві багатоповерхівки. Також вранці обстріляли Очеретине. Відомо про одного пораненого і пошкоджені приватні будинки.

Читайте також: Міста у ФРН закликали спрямувати мільярди на нові бомбосховища

Внаслідок ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині Дніпропетровської області, загинув 16-річний юнак. Ще один онак отримав поранення, його стан медики оцінюють як важкий. Громаду обстріляли з артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як раніше повідомлялось, у ніч на суботу, 9 березня, російські війська атакували Україну 15-ма ударними безпілотниками типу Shahed, з яких 12 було збито. "В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у Telegram.