Росія обстріляла Донеччину, Харківщину та Херсон, є загиблі

Внаслідок російських обстрілів вдень 14 лютого загинули люди на Донеччині та Харківщині. В Херсоні є поранені.

Російські військові вдень середи, 14 лютого, обстріляли низку населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого загинули люди.

Як повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у місті Авдіївка жертвами стали дві літні жінки, в селі Багатир Великоновосілківської громади Волноваського району - двоє чоловіків. "Крім того, у Багатирі дві людини дістали поранення. У селі пошкоджено сім приватних будинків, аптека і крамниця", - написав він у Telegram.

Також близько 14 години дня під обстріл потрапило місто Миколаївка у Краматорському районі. "В зоні ураження опинилася житлова забудова.

Наразі відомо про двох загиблих жінок - 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення", - повідомив Філашкін.

Обстріл Харківщини

Цього ж дня армія РФ здійснила ракетний обстріл селища Великий Бурлук на Харківщині, про що у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. "Попередньо С-300. Влучив у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним", - написав він у Telegram.

За словами Синєгубова, постраждали семеро місцевих цивільних, а під завалами перебувають люди. Згодом речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, підтвердив загибель двох людей внаслідок ударів по Великому Бурлуку. Під завалами можуть знаходитись ще четверо людей, додав він.

Постраждалі в Херсоні

Крім цього, під російським вогнем також опинився Херсон. "На цю годину відомо про трьох постраждалих. У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї - вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя", - написав у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також, за його словами, до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. "Медики проводять обстеження та надають йому допомогу. Під ворожий удар потрапив й 19-річний хлопець. Внаслідок обстрілу він отримав поранення ноги", - додав Прокудін.