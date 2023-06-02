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Обстріли на Запоріжжі: є загиблі й поранені

Олена Перепадя
2 год. тому

У Комишувасі Запорізької області російські обстріли забрали життя двох цивільних, ще четверо отримали поранення, повідомили в ОВА.

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Наслідки атаки російських сил на село Комишуваха, травень 2023 року
Наслідки атаки російських сил на село Комишуваха, травень 2023 рокуФото: Andriy Andriyenko/AP/picture alliance

Російські війська у п'ятницю, 2 червня, обстріляли селище міського типу Комишуваха Запорізької області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Чотири мирні жителі поранені та двоє загинули в Комишувасі - результат терористичного акту РФ. Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі", - ідеться в повідомленні голови Запорізької ОВА в Telegram. За його словами, від отриманих травм загинули жінки 44 і 77 років. Крім того, мінно-вибухових травм дістали жінки 41, 84 і 87 років, а також 21-річний чоловік. "Постраждалих оперативно доправили до медичного закладу", - поінформував Малашко.

Раніше у п'ятницю Малашко повідомляв, що протягом останньої доби російським військами було завдано 111 ударів по 22 містах і селах Запорізької області. Внаслідок атак у Гуляйполі російський снаряд, який поцілив у житловий будинок, забрав життя 68-річного жителя, а у Плавнях мінно-вибухові травми отримали 35-річний чоловік та 60-річна жінка.

За повідомленням генерального штабу Збройних сил України ввечері 2 червня, загалом протягом доби, що минула, російські війська завдали три ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах України.  

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