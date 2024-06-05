Росія не припиняє обстрілювати Україну: є постраждалі

Росія 5 червня обстрілювала цивільні об'єкти в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях. Є постраждалі серед мирних жителів.

У середу, 5 червня, у другій половині дня російська армія здійснила ракетний удар по Одеській області. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, була пошкоджена інфраструктура, пов'язана з відпочинком, сам заклад не працював. Попередньо, інформації про травмованих чи загиблих немає.

Поранені на Нікопольщині та Харківщині

Цього ж дня внаслідок обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області поранення дістали двоє чоловіків, про що повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. За його даними, тричі район обстрілювали з артилерії та 10 разів - дронами.

Унаслідок обстрілів також пошкоджені п'ятиповерховий будинок, понад 15 приватних будинків, чотири господарські будівлі, адмінбудівля, бібліотека, два магазини, їдальня та інші цивільні об'єкти.

Удень 5 червня армія РФ обстріляла й Бугаївку Чугуївського району на Харківщині. Там загорілися житлові будинки, дістали поранень дві жінки, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Також у цей день під ворожими ударами були Куп'янськ і Митрофанівка, де пошкоджені приватні будинки.

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Обстріли Херсона та Херсонщини

Херсонська ОВА у середу повідомила про влучання снаряда в крамницю в центрі Херсона. Обстріл стався посеред дня, люди не постраждали.

Також цього дня російська армія завдала удару по селищу Інгулець у Херсонській області. Це сталося під час видачі гуманітарної допомоги, постраждали двоє чоловіків, зазначили в ОВА.