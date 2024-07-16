Росія не припиняє бити по Україні: є поранені та руйнування

Внаслідок російських обстрілів 16 липня на Донеччині та Херсонщині є поранені. Також повідомляється про численні руйнування у Нікопольському районі.

Ввечері у вівторок, 16 липня, російські війська завдали удару по Покровську Донецької області, унаслідок чого поранення дістали щонайменше четверо людей. Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Вечір у Покровську почався вибухами. Місто зазнало ворожого удару - наразі відомо про 4 поранених і 7 пошкоджених будинків", - зазначив він.

Приблизно у цей же час Росія обстріляла Дніпровський район Херсона, поранено літнього чоловіка, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, під час атаки РФ чоловік перебував на вулиці, зараз його ушпиталено.

Дещо раніше у цей день була обстріляна й Антонівка, що у Херсонської області. Обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок обстрілу постраждав 44-річний староста цього села.

У Нікопольському районі численні руйнування

Протягом дня російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини зі ствольної артилерії та з застосуванням дронів-камікадзе. Повідомляється про численні руйнування, зокрема, пошкодження лінії електропередачі та газопроводу, утім обійшлося без потерпілих, зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його даними, у районі пошкоджено також близько двох десятків приватних будинків, а також господарські будівлі, будівля транспортного підприємства, магазин, сонячні панелі.

Удари по Чернігівщині та Харківщині

16 липня російські війська завдали удару ракетою Х-59 по селу Голінка на Чернігівщині, а також атакували із застосуванням керованих авіабомб населені пункти Харківщини, повідомляв генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 16:00.

По населеним пунктам Липці, Вовчанськ, Ветеринарне, Стариця та Вовчанські Хутори на Харківщині завдано 12 авіаударів із використанням 25 КАБів, зазначили у генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року. Росія постійно наносить удари по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні, руйнується цивільна інфраструктура. За останніми верифікованими даними ООН, загинули понад 11,1 тисячі цивільних, майже 22 тисячі отримали поранення, однак ці цифри можуть бути більшими. Кількість біженців з України сягає 6,3 млн в усьому світі.