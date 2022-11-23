Британська розвідка: РФ майже вичерпала запас дронів з Ірану

273-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 23 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 23 листопада (час київський).

++

Папа Римський порівняв війну РФ проти України з Голодомором

Виступаючи в середу на загальній аудієнції перед тисячами людей на площі Святого Петра у Ватикані, папа Римський Франциск порівняв війну Росії проти України з "жахливим геноцидом" 1930-х років, коли радянський диктатор Йосип Сталін влаштував місцевому населенню голод, повідомляє агентство Reuters.

Читайте також: Тімоті Снайдер: Путін може влаштувати Голодомор в усьому світі

++12:33++

Молдова назвала "осідаючий" в Україні газ своїми резервами

Газ, який "осідає" в Україні, є резервами Молдови, заявив віцепрем'єр країни Андрей Спіну.

Андрей Спіну Фото: midr.gov.md

"(Російський газовий монополіст. - Ред.) "Газпром" у вже звичному для нас недружньому тоні погрожує нам подальшим скороченням поставок газу. Він звинувачує Україну та Молдову в неправдивих речах. Обсяги газу, про які говорить "Газпром" як про залишки в Україні - це наші заощадження та резерви, які ми зберігаємо в українських сховищах. Ці обсяги оплачувались і оплачуватимуться повністю нашою країною", - написав Спіну в Telegram.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліта заявила, що з Москви не було жодних сигналів про те, що Росія припинить постачання газу до Молдови в грудні. "Але влада готова до будь-якого сценарію, оскільки Росія продовжує використовувати енергоресурси як інструмент шантажу", - цитує прем'єрку агенція Reuters.

++12:17++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся в Стамбулі зустрівся з російською делегацією на чолі з гендиректором "Росатома" Олексієм Ліхачовим, щоб обговорити створення зони ядерної безпеки навколо захопленої росіянами української Запорізької атомної електростанції, повідомляє агентство Reuters. Деталі поки не відомі.

++11:54++

Росія майже вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

Ймовірно, Росія майже вичерпала запаси іранських дронів, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії. За її даними, з вересня РФ запустила по об'єктах в Україні сотні таких безпілотників , поєднуючи удари з них із традиційними видами зброї. Розвідники вважають, що Росія намагатиметься поповнити запаси іранських дронів.

++11:36++

Росія може інсценувати напад України на Бєлгородську область - ISW

Росія створює інформаційні умови для інсценування нападу України на Бєлгородську область, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські танки в Білгородській області РФ у лютому Фото: Anton Vergun/TASS/imago images

"Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначали, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоби мінімізувати загрозу українського нападу", - сказано в ньому. В ISW нагадують, що тим часом губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оприлюднив кадри з будівництва на кордоні з Україною так званої "Засічної лінії" (лінія укріплень, яку зводили ще в XVII столітті. - Ред.).

В інституті зазначають, що підтримка вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач. Експерти переконані, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область РФ є абсурдними, і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни. "Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", - пояснили в ISW.

++11:14++

Стримінгова платформа Netflix виправила на запит України в анонсі нового сезону популярного серіалу "Вікінги" опис Ярослава Мудрого як "князя земель північної Росії" на "князя Київської Русі", повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Що там в самому серіалі - ще з'ясовуємо", - написав він у Telegram.

++10:55++

Внаслідок обстрілів російською армією території України 22 листопада загинули семеро цивільних у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. 23 людини в цих областях були поранені, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++10:42++

Обшуки в Лаврі: СБУ знайшла рублі та проросійську літературу

Служба безпеки України знайшла мільйони готівки та проросійську літературу під час обшуків в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі в Києві, а також у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та Сарненсько-Поліській єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на Рівненщині.

СБУ під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі 22 листопада Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Як повідомляє пресслужба СБУ, йдеться про понад два мільйони гривень, більше 100 тисяч доларів і декілька тисяч російських рублів загалом, а також про проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира".

Всього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. "Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об'єктів. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: З німецького музею викрали золоті монети на мільйони євро

++10:30++

Мінфін США вказав, як будуть обмежені ціни на нафту з РФ

Міністерство фінансів США оприлюднило вказівки щодо реалізації політики обмеження цін на нафту російського походження та винятки з правил, які стосуються запланованої "стелі" цін на російську нафту.

Обмеження мають запровадити щодо широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів російського походження. Граничну ціну встановлять після "технічних навчань". Заборони набудуть чинності 5 грудня.

Щодо винятків, то Японії дозволять до 30 вересня 2023 року всі операції, пов'язані з морським транспортуванням сирої нафти, що видобувається в рамках проєкту "Сахалін-2" за умови, що вона призначена виключно для ввезення до країни. Крім того, допускатимуться "певні операції, пов'язані з імпортом російської нафти" до Болгарії, Хорватії та країн-членів Європейського Союзу, які не мають виходу до моря. Також дозволятиметься розвантаження суден, які перевозять російську нафту, в разі надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі станом здоров'я членів їхньої команди або загрозою довкіллю.

Запровадження цінової стелі на нафту не скасовує заборону на імпорт до США, наголошується в документі.

Читайте також: ЄС регулюватиме ціни на газ

++10:18++

Кличко: Киянам треба готуватися до важкої зими

Жителям Києва потрібно приготуватися до сценарію повсюдного відключення електроенергії за низьких температур, заявив мер української столиці України Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild. За його словами, Київ може очікувати найгірша зима з часів Другої світової війни.

Кличко на місці удару РФ по Києву 17 жовтня Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Якщо справа піде за найгіршим сценарієм, можливо, "доведеться евакуювати частину міста", хоча влада не хоче, щоби до цього дійшло, наголосив Кличко, звинувативши президента РФ Володимира Путіна в спробі змусити киян бігти, застосовуючи для цього удари по цивільній інфраструктурі.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла" і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського, вважає Кличко. "Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін", - сказав він.

++09:56++

Сьогодні протягом усього дня по всій Україні застосовуватимуть планові відключення електроенергії.

"Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", - зазначили в національній компанії "Укренерго".

Графіки відключень конкретних адрес публікують обленерго.

Читайте також: Життя без світла спровокувало нові небезпеки для українців

++09:45++

Внаслідок обстрілу російською армією Куп'янська, крім двох загиблих, є двоє поранених. Один із них госпіталізований. "Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, будівлю поліклініки", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у соціальних мережах.

++09:22++

У Вірменії відбулися мітинги проти Путіна та ОДКБ

Ввечері 22 листопада кілька сотень людей в Єревані протестували проти приїзду президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які 23 листопада мають взяти участь у саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Протест у Вірменії (фото з архіву) Фото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO

Учасники скандували: "Ворог Росія!", "Ворог ОДКБ!", "Слава Україні!". Деякі з них вийшли на акцію протесту з прапорами України.

Мітинг організувала опозиційна партія "Національно-демократичний полюс". Його планують продовжити й сьогодні.

++08:54++

Постачання військової допомоги Україні значно виснажили власні арсенали західних країн, зокрема США, заповнити які буде непросто, тоді як для продовження допомоги може доведеться торкнутися критичних запасів, пише французьке видання Le Monde.

Водночас, як зазначається в матеріалі, Росія також втратила щонайменше половину свого танкового арсеналу, а за снарядами, безпілотниками чи ракетами вимушена звертатися до Ірану та Північної Кореї.

Читайте також: Північна Корея таємно постачає Росії артилерійські снаряди - США

++08:30++

Двоє перехожих загули від обстрілу РФ житлового будинку та поліклініки в Куп'янську

Російська армія обстріляла Куп'янськ на Харківщині. Під удар потрапив житловий будинок і поліклініка. Загинули двоє перехожих. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко та підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:02++

Удар по пологовому відділенню Вільнянська Запорізької області російські солдати нанесли ракетами С-300, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива", - написав він у Telegram.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з-під завалів двоповерхового корпусу поліклініки також врятували лікаря.

Тимошенко повідомив, що постраждали двоє лікарів, один - у важкому стані. Роботи з розбору завалів тривають.

++07:44++

РФ готує в Севастополі операторів іранських дронів - генштаб ЗСУ

За 22 листопада Росія завдала п'яти ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей України. Крім того, російські військові здійснили близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України.

Збройні сили України (ЗСУ) відбили минулої доби атаки військ РФ у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Мар'їнка - Донецької.

"У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва. Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - ідеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

++07:15++

Немовля загинуло через обстріл РФ пологового на Запоріжжя

Вночі під ракетний обстріл зі сторони російських військ потрапило пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, внаслідок чого загинуло немовля, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Читайте також: Заклики вбивати українських дітей: пропагандиста повернули на RT