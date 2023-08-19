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Росія готує альтернативу "зерновій угоді" - ЗМІ

Катерина Вєнкіна | Аліна Коломієць
2 год. тому

Нову угоду може бути укладено за участю РФ, Туреччини та Катару вже цими вихідними в Будапешті, пише газета Bild.

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РФ, Туреччина і Катар готують альтернативу "зерновій угоді"
РФ, Туреччина і Катар готують альтернативу "зерновій угоді"Фото: Sunday Alamba/AP Photo/picture alliance

Росія спільно з Туреччиною і Катаром планує економічну угоду про постачання зерна до країн, які гостро його потребують, в основному, - до держав Африки. Про це в суботу, 19 серпня, повідомила на своєму сайті газета Bild. Вона посилається на службове листування між МЗС і посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня.

За версією видання, Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із "зернової угоди". У рамках нової, тристоронньої, угоди, Туреччина хоче виступити як організатор, Катар - як спонсор поставок, стверджує газета.

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан при цьому просить РФ відновити і колишню угоду, щоб зерно поставлялося і з України. Анкара пропонує діяти під егідою ООН, зазначає Bild. За версією газети, нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. До столиці Угорщини, як очікується, прибуде і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Достовірність листування поки що не підтверджено МЗС і диппредставництвами. Там також поки що не прокоментували інформацію видання.

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Зрив Москвою "зернової угоди"

Підписана 22 липня 2022 року Чорноморська зернова ініціатива - домовленість між ООН, Туреччиною, Росією та Україною про створення морських коридорів для безпечного вивозу українського зерна Чорним морем через три порти: Чорноморськ, Одесу і Південний.

Друга частина угоди передбачала зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив. Москва неодноразово висловлювала невдоволення, що ця частина угоди, на її думку, не виконувалася. Після закінчення терміну дії "зернової угоди" 17 липня РФ відмовилася від подальшої участі в ній доти, доки угоди, що стосуються Росії, не дотримуватимуться - з точки зору Москви.

Україна експортувала 32,8 мільйона тонн зернових та олійних

За даними ООН, за час дії домовленостей Україна експортувала 32,8 мільйона тонн зернових та олійних культур, переважно - кукурудзу та пшеницю.

З одеського порту 16 серпня вийшов контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу з продовольством на борту. Судно належить німецькому Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), писала агенція Reuters.

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