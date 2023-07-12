Росія другу ніч поспіль атакувала Київ "шахедами"

Протиповітряна оборона знешкодила всі ударні дрони на підльоті до української столиці.

12 хв. тому 12 хв. тому

12 хв. тому 12 хв. тому

Російські війська вночі атакували Київ ударними дронами типу Shahed, повідомили зранку в середу, 12 липня, в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські безпілотники по Києву. Повітряна тривога тривала понад дві години", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона (ППО) виявила та знищила всі дрони навколо Києва. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило.

Минулої ночі Росія запустила 28 "шахедів" по Україні, 26 з яких знищила українська ППО на півдні. Крім того, були знищені п'ять російських розвідувальних дронів, три безпілотники "Ланцет" і вертоліт.