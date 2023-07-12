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Росія другу ніч поспіль атакувала Київ "шахедами"
12 хв. тому
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Російські війська вночі атакували Київ ударними дронами типу Shahed, повідомили зранку в середу, 12 липня, в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
"Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські безпілотники по Києву. Повітряна тривога тривала понад дві години", - йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона (ППО) виявила та знищила всі дрони навколо Києва. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило.
Минулої ночі Росія запустила 28 "шахедів" по Україні, 26 з яких знищила українська ППО на півдні. Крім того, були знищені п'ять російських розвідувальних дронів, три безпілотники "Ланцет" і вертоліт.