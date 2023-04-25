Росія може вийти з мораторію на ракети середньої дальності

Росія звинуватила США в дестабілізаційних діях і пригрозила відступити від мораторію на розміщення наземних ракет середньої і меншої дальності. "Дестабілізуючі військові програми США та їхніх союзників роблять наш мораторій дедалі крихкішим", - заявив директор департаменту з нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков в інтерв'ю російському агентству "ТАСС" у вівторок, 25 квітня.

За словами Єрмакова, Москва оцінить дальність американських ракет середньої дальності, які можуть розмістити в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТР). "Що стосується ракетної зброї американського виробництва, потенційно здатної з'явитися в АТР, включно з територією Японії, то її швидкісні характеристики - далеко не єдиний критерій, за яким ми будемо оцінювати такі розгортання. Не менш важлива дальність ракетних систем", - сказав російський дипломат.

Вихід США та РФ із договорів про роззброєння

США в лютому 2019 року призупинили участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, пояснивши свої дії ймовірними порушеннями з боку Росії. За версією Білого дому, РФ порушила договір, створивши крилату ракету 9М729. Москва відкинула ці звинувачення і зі свого боку висунула зустрічні претензії щодо розміщення в Європі елементів системи протиракетної оборони США.

У березні 2023 року Росія призупинила участь у Договорі про cкорочення стратегічних наступальних озброєнь. У МЗС РФ звинуватили США в порушеннях цього документа і закликали Вашингтон кардинально змінити курс щодо Москви. США у відповідь перестали надавати Росії частину відомостей про свої ядерні сили, які раніше вони передавали двічі на рік у рамках домовленостей.

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