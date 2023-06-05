РФ домовилась з Іраном про купівлю снарядів на $1 млн - ЗМІ

У розпорядження британського каналу Sky News потрапив імовірний контракт, датований вереснем 2022 року, на постачання Іраном боєприпасів до Росії вартістю понад мільйон доларів.

Британський телеканал Sky News оприлюднив у понеділок, 5 червня, ймовірний контракт вартістю понад мільйон доларів на постачання Іраном боєприпасів Росії - ракет, артилерійських і танкових снарядів різного розміру.

Документ датований вереснем 2022 року. Журналісти не змогли самостійно підтвердити його автентичність, але їхнє джерело в органах безпеки Великобританії вірить, що контракт є "на 100 відсотків справжнім". Експерти, яким Sky News показав договір , також погоджуються, що він виглядає "правдоподібно". Якщо це дійсно так, то як зазначає канал, це є "першим вагомим доказом" того, що Іран допомагає Росії боєприпасами у її війні проти України.

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У травні журналісти показали отримані ними документи прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю під час його візиту до Великобританії, а також британському міністру закордонних справ Джеймсу Клеверлі. Вони заявили, що розслідують автентичність матеріалів і вживатимуть заходів, якщо ті виявляться достовірними.

Посол України у Великобританії Вадим Пристайко заявив, що в разі автентичності контракту він є доказом того, що у Росії закінчуються запаси боєприпасів для ведення війни. "Те, що вони говорять про такі прості речі, як боєприпаси, свідчить про те, що російська ситуація дійсно є досить складною", - сказав він.

Посольства Росії та Ірану не відповіли на звернення Sky News.

Раніше влада Ірану довгий час заперечувала передачу Росії своїх ударних дронів-камікадзе Shahed. Згодом вона публічно визнала, що "надала невелику кількість". Водночас офіційний Тегеран переконує, що зробив це ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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