Росія б'є по Україні другою хвилею ракет та дронами

Росія випустила по Україні понад 120 ракет, у різних областях працює ППО. З північного напрямку запущені безпілотники. У більшості регіонів оголошена повітряна тривога. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 29 грудня.

++11.33++

40 відсотків споживачів столиці після ракетної атаки залишилися без світла, повідомив Віталій Кличко. Тепло і воду місто подає в штатному режимі.

++11.11++

Над Енгельсом у Саратовській області Росії, за попередніми даними, спрацювала система протиповітряної оборони. Місцеві жителі повідомили про "гучний звук вибуху".

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++11.05++

"Калібри не закінчаться ніколи", - написало міноборони Росії в Telegram, випускаючи по Україні у четвер зранку крилаті ракети.

++11.00++

У селі Івано-Франківської області російська ракета прилетіла в приватний будинок, але не вибухнула. Таку інформацію та фото розповсюдив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



++10.55++

Через російську атаку є часткові знеструмлення "Укрзалізниці" на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині. Вісім поїздів курсують із затримкою у понад 30 хвилин, але жодного рейсу не скасували, повідомляють у компанії.

++10.36++

За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 16 ракет, повідомив Кличко.

++10.33++

Унаслідок ранкової атаки у Києві постраждало троє людей, серед них 14-річна дівчинка, повідомив Віталій Кличко. Усіх госпіталізували. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото руйнувань у столиці.





++10.18++

Сили РФ запустили з північного напрямку безпілотники по Україні, стверджує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

++10.14++

Над Одеською областю збито 21 ракету, поінформував голова ОВА Максим Марченко. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

++10.11++

У Харків поцілили чотири ракети, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. "Є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом - критична інфраструктура", - повідомив він.

++10.07++

Через масовану атаку у четвер 90 відсотків Львова залишилося без електропостачання, повідомив мер міста Андрій Садовий. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. "Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", - зазначив Садовий.

++10.03++

Двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку у Києві, поінформував Віталій Кличко. "Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи", - написав він у Telegram.



++09.59++

Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок у селі Степове Одеської області повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

++09.54++

По Україні випустили 120 ракет, написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Тwitter.

++09.40++

У Києві можуть бути перебої зі світлом, попередив мер Віталій Кличко. "Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води", - закликав він у Telegram.

++09.24++

Вибухи чути у Львові, повідомляє мер міста Андрій Садовий. У області працює ППО, уточнила військова адміністрація.

++09.15++

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили ППО збили п'ять російських ракет над морем.

++09.13++

В Одеській та Дніпропетровській областях застосовано екстрені відключення електроенергії, повідомила компанія ДТЕК. "Вони впроваджуються через загрозу ракетного обстрілу, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогові вдасться вразити енергетичні об'єкти", йдеться у повідомленні.

++09.10++

У Києві повторно спрацювала ППО, повідомляє міська військова адміністрація. "Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється", - йдеться у повідомленні.

++09.03++

Начальник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі ані Україна, ані Росія не можуть досягти значних успіхів у війні. За словами Буданова, зараз Росія "повністю в глухому куті" і через це Кремль оголосить чергову хвилю мобілізації, але українським силам теж наразі бракує ресурсів для просування вперед.

"Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Вони також", - заявив він в інтерв'ю BBC, зазначивши, що Україна чекає нових військових постачань та надходження більш досконалої зброї.

++08.52++

Зранку вибухи пролунали в Києві, Житомирі та Одесі, повідомляють ЗМІ.

++08.46++

Підрозділи ППО ліквідували російську ракету над Сумщиною, повідомляє оперативне командування "Північ" Збройних сил України.

++08.41++

Посилити допомогу Україні закликав західні країни посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. "Мир не падає з неба. За нього потрібно боротися. І ми, українці, робимо це від імені всіх європейців",- сказав Макєєв. Він підкреслив, що військова допомога "має бути інтенсифікована і посилена в найближчі місяці, щоб врятувати якомога більше цивільних осіб в Україні". Крім того, країні терміново потрібні трансформатори і генератори для ремонту критичної інфраструктури, зруйнованої російськими ударами. Відновлення України почнеться не після закінчення війни, а зараз, підкреслив Макеєв.

++08.30++

У Києві працює ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

++08.13++

У війні проти України все йде до поразки Росії на полі бою, заявив в інтерв'ю агентству dpa міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) з партії "Союз-90"/Зелені". "Ніхто не міг уявити собі, що 2022 рік закінчиться саме так", - зазначив Габек. Президент РФ Володимир "Путін програє цю війну на полі бою", додав він. За його словами, це пов'язано з тим, що українська армія отримує зброю з Європи, від країн НАТО і США і використовує цю зброю "уміло і стратегічно, розумно і героїчно". "Я виступаю за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", - додав міністр. Габек ще до початку повномасштабного вторгнення виступав за постачання зброї Києву, нагадало dpa.

++07.50++

У ніч проти четверга, 29 грудня, російські війська тричі обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни атакували область дронами-камікадзе та важкою артилерією", - написав він у Telegram.

"Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем із важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли до Нікополя та Марганецької громади. Розбито багатоповерхівку, кілька приватних будинків і кілька ліній електропередачі", - додав Резніченко.

++07.37++

У більшості українських областей, зокрема у Києві, оголошена повітряна тривога.

++07.20++

Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування флот носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook. "Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводні та підводні ракетоносії. Готовність пуску близько 20 "Калібрів", - йдеться у повідомленні на фейсбуці. У ОК зазначили, що наразі оголошено ракетну небезпеку на півдні України. Також українські військові фіксують активність стратегічної авіації.



Харків уночі атакували дронами: збито 11 "мопедів"

++07.00++

Минулої доби російські сили завдали 30 авіаційних та 7 ракетних ударів по Україні, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харкова. Здійснено понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють у четвер у генштабі ЗСУ.

"Цієї ночі російські окупанти в черговий раз завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БПЛА "Шахед-136". 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що РФ продовжує наступ на бахмутському та авдіївському напрямках.

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