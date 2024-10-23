Росія атакувала вночі Україну 81 дроном, Одещину - ракетою

Війська РФ у ніч на середу, 23 жовтня, атакували Україну 81 ударним дроном типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу, а також ударили авіаційною ракетою Х-31П по Одеській області.

ППО працювала в 12 областях

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), станом на 09:00 підтверджено збиття 57 безпілотників у 12 областях: Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській. Ще 15 БпЛА локаційно втрачені, до дев'яти продовжують перебувати в повітряному просторі України.

Місцева влада зазначених регіонів на час публікації новини не звітувала про будь-які серйозні наслідки атаки.

Як повідомлялося, минулої ночі Росія атакувала 60-ма безпілотниками. У Сумах дрони влучили в приватні будинки, внаслідок чого загинули троє людей з однієї родини, серед яких дитина.